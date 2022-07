Causa FMI: la Justicia busca identificar a funcionarios del organismo que participaron del acuerdo y reconstruir la ruta del dinero

Compartir

Así lo solicitó el fiscal Franco Picardi a la jueza Capuchetti en la causa que investiga cómo se gestó el préstamo de USD 44 mil millones que recibió el gobierno de Macri.

La causa que investiga el préstamo que el gobierno de Mauricio Macri recibió del Fondo Monetario Internacional avanza en busca de más información: ahora la Justicia quiere saber quiénes fueron los funcionarios del organismo internacional que participaron de las reuniones con la administración macrista a la vez que intenta reconstruir la ruta del dinero de los 44 mil millones de dólares que ingresaron a las arcas del Estado y que, según los denunciantes, se terminaron fugando, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Así lo solicitó días antes de la feria judicial de invierno el fiscal Franco Picardi ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en el marco de una serie de diligencias al FMI, el Banco Central, el Ministerio de Economía o la Auditoría General de la Nación.

No es un detalle al pasar que en la causa no solo está denunciado Macri: también se analiza el rol que tuvieron la ex directora gerente del FMI, Christine Lagarde o el ex número dos del organismo David Lipton.

Entre esas medidas que pidió la fiscalía, a las que accedió Infobae, aparece que se “brinde un detalle de todas aquellas personas que participaron en las distintas reuniones mantenidas con integrantes del Fondo Monetario Internacional con motivo de la negociación del empréstito solicitado por nuestro país en el mes de junio de 2018 –y sus modificatorias-, como también haga saber qué funcionarios en representación del FMI participaron de tales reuniones”.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, será recibida hoy en Washington por la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El presidente Alberto Fernandez postergó su viaje luego de que su par de los Estados Unidos, Joe Biden, diera positivo de Covid-19.

En el video que difundió el lunes 18 julio la vicepresidenta Cristina Kirchner, además de criticar a la Corte Suprema y a Comodoro Py, se quejaba porque “ningún fiscal ni juez ha decidido iniciar aún” la investigación por el préstamo del FMI. La causa, en rigor, está activa en manos de Capuchetti y Picardi, la Procuración del Tesoro a cargo de Carlos Zannini está presentada como querellante y gran parte de la información que se recolectó hasta ahora tardó en llegar desde entidades oficiales, como la Comisión Nacional de Valores.

La jueza ya cuenta con la información que envió el BCRA, a cargo de Miguel Pesce, sobre quiénes fueron los mayores operadores entre 2015 y 2019 y quiénes hicieron las mayores transferencia al exterior después de 2018, tal como reveló Infobae en marzo pasado. Para esa altura, la Procuración del Tesoro había pedido que declaran como testigos los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió el ex presidente Mauricio Macri.

Todo se remonta a la decisión del gobierno de Macri que en mayo de 2018 anunció públicamente su intención de acudir al FMI, luego de una semana en donde el peso había perdido un 15% de valor, las tasas de interés subieron al 40% y el Banco Central destinaba casi US$5.000 millones de sus reservas en un intento de contener al dólar.

