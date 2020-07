Cavallo consideró “razonable” a la nueva propuesta de deuda

Compartir

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo calificó de “razonable” a la nueva propuesta de reestructuración de deuda presentada por el Gobierno y dijo que espera que los acreedores “la acepten”.

“Es razonable y espero que los acreedores la acepten”, dijo el ideólogo del plan de convertibilidad en la década del 90, al participar en un encuentro virtual organizado por la Fundación Mediterránea.

“Lo importante es que se llegue a un acuerdo”, dijo al responder a las preguntas que los participantes del encuentro también realizaron de manera virtual.

“Una negociación de la deuda debe perseguir la recreación del crédito”, señaló, para luego advertir que de la “forma como se llevó esta renegociación no va a permitir recrear el crédito”.

En su exposición, Cavallo dijo que es necesario generar “buenas reglas de juego y un plan económico” que inspire confianza para “que se recree el crédito público y privado a tasas mucho más razonables de interés”.

El economista cordobés detalló que mientras en Europa y en Estados Unidos la tasa de interés a 10 años es del 1%, en países emergentes se ubica en torno al 2 o 3% anual, “en Brasil es del 5%, en Colombia del 3%”.

“Si nosotros vamos a tener que pagar tasas del 10% no vamos a salir adelante”, contrastó.

“Está bien que se logre la renegociación pero va a ser necesario anunciar un plan económico enmarcado en una buena organización económica de tal forma de inspirar confianza para que baje el costo de financiación”, agregó.

El ex ministro dijo que hay que “crear confianza” en los argentinos que tienen sus ahorros en el exterior, para que inviertan en el país.

“Son muchos los ahorros que tenemos los argentinos pero no están en el país. Hay que crear confianza para que el ahorro que los argentinos inviertan en la Argentina”, señaló.

“Tengo una propuesta muy elemental que se podría implementar mañana mismo, sin eliminar los controles de cambio, permitir que funcione libremente un mercado financiero y turístico en el que el Estado no intervenga”, dijo por último el ex ministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.