Cavallo le marcó un «error» a Milei y le recomendó una vieja receta para frenar al dólar

El Gobierno continúa surfeando una ola cuyo pináculo podrá observarse el primer lunes posterior a las elecciones legislativas nacionales de octubre. Por este mismo motivo, uno de los hombres más próximos al presidente Javier Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en una carrera contrarreloj para darle aire al Ejecutivo de cara a los comicios que serán un punto de inflexión en la administración libertaria.

Con todo este derrotero, el dólar no solo es «un» tema, sino que es «él» tema central que impacta directamente en el termómetro social y de los sectores económicos. Es por esto que Domingo Cavallo, una de las caras de dolarización en la historia monetaria argentina, se animó a opinar y lanzó una contundente advertencia a Milei.

El otrora titular del Palacio de Hacienda realizó un posteo en su blog personal donde, de tanto en tanto, hace las veces de oráculo de la economía y realiza un punteo de acciones a tomar por parte del Gobierno.

Pese al lado de la «grieta» en el que se halla, fue tajante respecto a que «el empeoramiento de los últimos meses no puede atribuirse solamente al riesgo KUKA ni a las embestidas de la oposición en el Congreso, sino también a imprevisiones e improvisaciones del equipo económico».

Es en el uso del término «improvisaciones» donde el economista hizo especial hincapié para realizar un decálogo de errores no forzados que persisten en la administración de La Libertad Avanza de un tiempo prolongado a esta parte.

«Las imprevisiones vienen desde el diseño mismo de la estrategia de desinflación. No digo del ‘plan de estabilización’ porque no lo hubo, y era imposible lanzarlo de manera creíble si previamente no se acumulaban suficientes reservas propias como para respaldar los pasivos en pesos del Banco Central», apuntó el especialista y exfuncionario.

En esta oportunidad, Cavallo realizó un muy didáctico «paso a paso» que debiera incluir la cartera económica en sus planes a futuro.

Prohibir la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de la Nación, de las provincias y de los municipios.

Permitir solo la emisión monetaria para compra de reservas y para operaciones de mercado abierto en mercados secundarios de títulos públicos.

Declarar la libre convertibilidad del peso y prohibir los controles de cambio.

Permitir la intermediación financiera en dólares (y cualquier otra moneda convertible) en las mismas condiciones aplicables al Peso convertible.

Establecer que los bancos podrán recibir depósitos en cualquier moneda convertible y podrán prestar esos fondos guardando un encaje que establecerá el Banco Central.

El financiamiento al sector privado originado en los depósitos podrá ser para saldos de tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas y préstamos a empresas pequeñas y medianas.

El financiamiento para inversión, o capital de trabajo de grandes empresas, se deberá proveer a través de instrumentos del mercado de capitales, induciendo a que los depositantes a plazo fijo de gran, magnitud opten por cuota partes de fondos de inversión administrados por los mismos bancos.

Quien fuera la cara del primer mandato de Carlos Menem advirtió que el Banco Central, tomando como punto de partida los rumbos económicos que él sugiere, debería «manejar los encajes bancarios».

Esto, según el economista, le permitiría al BCRA «llevar a cabo operaciones de mercado abierto en los mercados secundarios, tanto con títulos en pesos como con títulos en dólares».

Para el exministro, estas serán las herramientas de política monetaria con la que podrá controlar la expansión del crédito en pesos y en dólares.

Pero, ¿qué pasa con el dólar? Esto dice Cavallo

«El tipo de cambio se debería determinar libremente en el mercado». Para Cavallo, «el Banco Central podría intervenir para comprar reservas según un plan preanunciado y, en circunstancias excepcionales, vender reservas».

Sin embargo, entiende que «las ventas de reservas deberían ser únicamente un complemento a las acciones estabilizadoras del tipo de cambio, basadas en el manejo de los encajes bancarios, preferentemente marginales, y las operaciones de mercado abierto».