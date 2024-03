Cavani: «Me quedo feliz por todo, se lo dedico a mi familia»

El delantero uruguayo expresó sus sensaciones luego de la victoria 3-2 ante Belgrano en La Bombonera donde fue la figura del encuentro tras los tres goles convertidos. En sus palabras, hizo hincapié en el «trabajo y sacrificio» para romper la mala racha, el rol de su familia y sus compañeros, como así también el apoyo de Riquelme.

“Se nos venía haciendo difícil ganar. Me quedo más feliz por eso. Al final se había complicado con el 3-2. Lo teníamos controlado. Era importante la victoria para sumar resultados positivos”, aseguró “El Matador” al término del juego.

Siguiendo por la misma línea, agregó: “Se han visto cosas buenas, seguramente hay para mejorar”.

En lo que respecta a su sequía de cinco meses sin gritar gol, fue determinante: «De ese momento se sale con trabajo y dedicación. Ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota. Me quedo feliz por todo».

Al haber anotado un “triplete”, el “Charrúa” contó cual será el destino para la pelota: «Va para mi familia. Es la que está, la que día a día te banca, te apoya. Son los invisibles que nos soportan, que nos aguantan cuando pasamos momentos difíciles. Creen más que nadie porque saben lo que uno trabaja para revertir estás situaciones».

También se le preguntó por la felicidad del cuerpo técnico de Diego Martínez y de sus compañeros de equipo, a lo que respondió: «Todos deseamos ganar, salir de la mala racha. Ellos (CT y jugadores) son mi segunda familia».

Por último, habló de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien lo fue a buscar cuando militaba en Valencia de España: «Siempre me da la confianza. No hace ni un mes, ni dos, ni cinco. Hace más de dos, tres años me convenció para venir. Era por una cuestión de confianza que quiso que viniera. Estoy feliz de que las cosas vayan bien. Nos lo merecemos».

El ex PSG fue ovacionado por la gente del “Xeneize” antes, durante y al finalizar el duelo ante el “Pirata”. El DT Diego Martínez decidió reemplazarlo por Lucas Janson a los 85 minutos.