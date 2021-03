Cavani quedó afuera de la convocatoria del Manchester United: qué dijo el entrenador respecto a su futuro

Compartir

Desde que el padre de Edinson Cavani argumentó que el goleador uruguayo puede llegar a desembarcar en Boca en junio próximo, momento en que se acaba su contrato con el Manchester United, se armó un revuelo intercontinental.

La bomba explotó en Argentina pero tuvo mucho eco en suelo británico, donde los micrófonos apuntaron hacia el entrenador de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer.

Justo antes de afrontar la ida de los octavos de final de la Europa League en Old Trafford ante el Milan (terminó 1-1 y el jueves 18/3 disputarán la revancha), el ex delantero noruego se refirió a la situación actual de Cavani con un furcio: confundió el idioma castellano nativo del uruguayo con el portugués. “Edinson está enfocado en estar disponible y está trabajando duro para ponerse en forma. Desde mi mal portugués y su mejor inglés, está orgulloso por jugar en el United, siempre deja todo”, manifestó.

El charrúa de 34 años se había repuesto de una lesión muscular que lo había marginado de los últimos compromisos y retornó con 75 minutos en la igualdad sin goles como visitante del Crystal Palace el miércoles 3 de marzo pasado (fue reemplazado por Daniel James). Sin embargo un traumatismo condicionó su presencia en el clásico de Manchester del último domingo en el estadio Etihad (el United se impuso 2-0). Ahora volvió a ser preservado por su entrenador.

“Si se va a quedar más allá de esta temporada, todavía no se ha tomado una decisión. Hasta ahora ha hecho una gran contribución. Lo convenceremos cuando mejore el clima en Manchester”, sentenció Solskjaer, que evidenció que la entidad mancuniana tiene serias intenciones de extender el vínculo por un año más, tal como rige en una de las cláusulas de su actual contrato.

En un intento de aplacar los rumores de su posible marcha, Cavani realizó un posteo en sus redes sociales en el que remarcó su compromiso con la institución a la que pertenece actualmente: “Orgulloso de vestir esta camiseta”.

Hay que aclarar que Cavani será padre en junio y tiene decidido marcharse a Uruguay para acompañar a su pareja y familia. Ya manifestó públicamente su deseo de vestir alguna vez la camiseta de Boca y Juan Román Riquelme, responsable del Consejo de Fútbol xeneize, se comunica asiduamente con él para tentarlo con esa posibilidad. Edinson percibe una suma importantísima en la Premier League pero no está del todo cómodo y estaría dispuesto a rebajar considerablemente sus pretensiones económicas para volver al fútbol sudamericano para así estar cerca de sus seres queridos.

Dentro de dos o tres meses definirá su continuidad y en Boca lo esperan con los brazos abiertos.

