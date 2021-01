Cavani rompió el silencio tras ser sancionado por decirle “gracias negrito” a un amigo

Compartir

El atacante del Manchester United Edinson Cavani evitó extender más la polémica que se generó a nivel mundial por la suspensión que recibió, pero sí intentó correrse del foco en el que lo dejó la Federación Inglesa de Fútbol tras suspenderlo por un supuesto mensaje racista. El futbolista uruguayo recibió un inesperado castigo tras responderle “gracias negrito” en tono cariñoso a un amigo en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien anunció que acepta la suspensión de tres partidos decidida el jueves por la Federación por ese mensaje en redes sociales a finales de noviembre, el charrúa negó cualquier intención racista en su posteo. En respuesta a un mensaje de felicitación que le había dirigido un amigo tras un doblete decisivo para el United en la victoria 3-2 en Southampton el 29 de noviembre, Cavani había escrito en la red social “gracias, negrito”.

Borró pronto el mensaje y Cavani se disculpó entonces. Su club le defendió explicando que la palabra fue utilizada en tono amistoso y que tiene diferente connotación en Sudamérica que en Reino Unido. Las distintas defensas no impidieron que Cavani fuera suspendido, además de tener que pagar una multa de 100.000 libras esterlinas (111.000 euros, 137.800 dólares) y la obligación de seguir una formación de sensibilización.

Cavani se defendió en Twitter de cualquier consideración racista. ”Hola a todos. No me quiero extender mucho en este momento incómodo para mí. Quiero compartiles que acepto la sanción disciplinaria por saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas, pero no la comparto”, detalló en el comunicado que emitió.

