Cavani se lesionó y no jugará ante Central Córdoba

Boca Juniors ultima detalles de cara a su preparación como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera este domingo desde las 21:15 (hora argentina) por la novena jornada del Torneo Clausura. La práctica de fútbol en el estadio de este jueves arrojó definiciones trascendentes en los dos polos de la cancha vinculados al capitán del equipo y a quién será el arquero.

El Departamento Médico del Fútbol Profesional del Xeneize emitió un parte médico sobre la situación de Edinson Cavani, quien viene de completar los 90 minutos en los últimos tres duelos del Clausura, pero se perderá el compromiso ante el Ferroviario debido a una “distensión del Psoas derecho”. El portador del brazalete dirá ausente por segunda vez en el campeonato doméstico, luego de no estar en el estreno con empate sin goles contra Argentinos Juniors en La Paternal.

Cavani disputó 21 juegos en lo que va de 2025 con un magro total de 4 goles y 2 asistencias. Le anotó tantos a Huracán y Defensa y Justicia en el Apertura, a Atlético Tucumán en la eliminación en los 16avos de la Copa Argentina y a Banfield por el presente certamen local; sumado a sendos pases gol contra Belgrano y Estudiantes en el primer semestre del año. Metió un solo doblete desde que está en el cuadro de la Ribera (Central Norte por Copa Argentina) y un triplete al Pirata en marzo de 2024.

El reemplazante del delantero uruguayo de 38 años sería Milton Giménez, quien participó de la formación titular dispuesta por Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de este jueves. Esta modificación llevaría a un cambio de esquema porque dejaría el 4-3-3 e introduciría el 4-4-2 para que el ex Banfield ocupe la ofensiva junto a Miguel Merentiel.

Además, Russo decidió probar a Agustín Marchesín bajo los tres palos en lugar de Leandro Brey para comprobar su estado físico después de haber sufrido un desgarro en el sóleo de la pierna derecha ante Aldosivi. Esta lesión lo obligó a pedir atención médica en Mar del Plata, pero pudo completar los 90 minutos y los estudios posteriores arrojaron el tenor de la molestia. Fue exigido en la previa al cruce contra Rosario Central, pero finalmente quedó afuera del banco y el domingo sería el día para su regreso con la Azul y Oro.

Con estas dos modificaciones, Boca Juniors se mediría al equipo de Omar De Felippe con Marchesín en el arco; la defensa estaría compuesta por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; el mediocampo se lo repartirían Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios; y Merentiel con Giménez conformarían la ofensiva.

Por otro lado, Ander Herrera sumó minutos en el ensayo dentro del mediocampo del equipo suplente y se acerca a su retorno. Su último partido fue el 16 de junio ante Benfica por el Mundial de Clubes. La alineación alternativa tuvo a Brey en el arco; Luis Advíncula, Jorge Figal, Marco Pellegrino y Frank Fabra en la defensa; Williams Alarcón, Tomás Belmonte, Herrera, Alan Velasco y Malcom Braida en el mediocampo; y Lucas Janson como único punta.

Tras el duelo con Central Córdoba, Boca chocará el sábado 27 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, y le seguirán partidos importantes contra Newell’s, Barracas Central, Belgrano, Estudiantes, River Plate y Tigre con vistas a clasificar al playoff del Clausura y obtener el pasaje directo a fase de grupos de la Copa Libertadores por Tabla Anual, cuyo objetivo lo está logrando porque tiene mejor diferencia de gol que Rosario Central, que iría al Repechaje, instancia en la que cayó el Xeneize este año frente a Alianza Lima.