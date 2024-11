Cayó el consumo de carne vacuna y fue reemplazado por pollo y cerdo

En octubre pasado, los precios de los distintos cortes de carne vacuna registraron un aumento del 1% con respecto al mes anterior, y un incremento interanual del 149%, según un informe reciente. En cuanto a los primeros 10 meses del año, la variación acumulada es del 33%. Este panorama plantea un escenario complejo para los consumidores, quienes enfrentan precios cada vez más altos por uno de los productos fundamentales de la dieta argentina.

Carlos Mesch, gerente de Friar, dialogó con el Grupo de Medios TVO para compartir su análisis sobre cómo los precios de la carne afectan las ventas en Formosa. Según Mesch, el consumo de carne vacuna ha experimentado una caída, especialmente durante la semana. “Aún existe el ritual del asado en las familias argentinas durante los fines de semana, pero se nota una disminución en los volúmenes de consumo. Además, el clima de los últimos días no ayuda”, señaló el gerente, destacando que diversos factores están incidiendo en esta baja.

El cambio de hábitos en los consumidores es notorio. Mientras que antes la carne vacuna representaba alrededor del 80% de las compras de carne, hoy en día se ha equilibrado con otros productos, como los cortes de cerdo y pollo. “El cerdo, que antes no era muy demandado, ha ganado terreno debido a su precio más accesible, por debajo de los cortes de vaca. La gente ha empezado a descubrir la calidad de los productos de chancho grande, que ahora se ven como una alternativa viable y con características similares a los cortes de carne vacuna”, explicó el Gerente.

Desde la perspectiva de Friar, la clave está en ofrecer opciones variadas. «Cada semana estamos presentando ofertas y alternativas para que la gente pueda acceder a diferentes productos», añadió. Esta estrategia ha permitido mantener el interés de los consumidores a pesar de las subas en los precios de la carne vacuna.

En cuanto a los precios, el mismo aseguró que, por el momento, no ha habido aumentos en la carne, al menos desde su proveedor directo en la región. «Sabemos que en otras partes de Argentina ha habido ajustes, pero en Formosa aún no hemos tenido cambios significativos. Es posible que, como todos los años, haya una suba en los precios debido a la demanda y algunos faltantes de ciertos cortes», comentó, aunque también remarcó que en general el mercado está relativamente estable en cuanto a precios.

De cara a las fiestas de fin de año, Mesch manifestó altas expectativas. «Ya estamos organizándonos para cubrir la demanda, tanto de carne vacuna como de cerdo. Hemos coordinado con nuestro proveedor local para garantizar la cantidad y los precios adecuados para la temporada», afirmó. La creciente demanda para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo será otro factor que impactará en el mercado de la carne en los próximos días.

En resumen, aunque los precios siguen en alza, los consumidores de Formosa están adaptando sus hábitos de compra, buscando alternativas más accesibles como el cerdo y el pollo. Al mismo tiempo, desde las distribuidoras locales se siguen ofreciendo opciones y promociones para mantener el consumo activo en un mercado cada vez más desafiante.