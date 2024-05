Cayó el prófugo por el crimen de un referente barrial en La Matanza : quiso robarle la moto a un policía y le dieron 4 tiros

Brian Leonel Roque, un joven de 21 años que tenía pedido de captura por ser uno de los asesinos de un referente de la comunidad boliviana en La Matanza al que mataron a tiros en 2021, fue detenido anoche tras protagonizar otro violento episodio: quiso robarle la moto a un policía vestido de civil pero en el medio recibió cuatro tiros por parte de la víctima del asalto. El ladrón está internado en el hospital Paroissien, con una causa en su contra a cargo del fiscal José Maroto.

Fuentes judiciales con acceso a la investigación revelaron a Infobae que el hecho ocurrió anoche, poco después de las 21, en la esquina de la Ruta 3 y la calle General Madariaga, a unas pocas cuadras del shopping San Justo. Allí, el oficial -que circulaba en su moto Honda Wave- fue interceptado por Roque y un cómplice, quienes iban a bordo de una motocicleta tipo enduro de color blanca.

El oficial, integrante de la DDI de La Matanza, se identificó como policía al ver que los ladrones lo amenazaron con sus armas para concretar el asalto. Fue entonces que se produjo un tiroteo en el que el oficial disparó al menos cinco veces con su arma reglamentaria Bersa Thunder pro, calibre 22. Cuatro de esos tiros impactaron en el delincuente. Su compañero se dio a la fuga.

Los disparos del policía fueron certeros. De acuerdo con investigadores judiciales consultados por este medio, el motochorro fue herido en el lado izquierdo del tórax, en el cuello, el brazo izquierdo y en el abdomen. Rápidamente fue trasladado al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova, donde permanece por estas horas internado con pronóstico reservado.

En el lugar se hizo presentes efectivos de la DDI de La Matanza y el fiscal Maroto, quien entrevistó al policía y a varios testigos. Por el momento, el funcionario judicial no tomó temperamento contra el oficial porque consideró que se trata de un caso de legítima defensa. “Por suerte, el ladrón no lo palpó al abordarlo. Si no, le hubiera encontrado el arma”, dijo a Infobae un compañero del policía asaltado.

Al ladrón herido le secuestraron una pistola Bersa calibre 380, siete municiones intactas y un casco. Antes de ser llevado al hospital, el fiscal Maroto alcanzó a intercambiar algunas palabras con el motochorro. El ladrón apenas le dijo el nombre y su fecha de nacimiento. No recordó en ese momento otro dato más para aportarle.

Roque permanece internado en el Paroissioen con custodia, imputado ahora del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma.

El crimen de René Mendoza

Luego de averiguar los datos del ladrón, los detectives se percataron de que Roque era buscado por el fiscal Matías Folino -de la UFI de Homicidios de la zona- por el crimen del referente de la comunidad boliviana en La Matanza, René Mendoza Parra (78), quien fue ejecutado en 2021 por dos sicarios.

Por este crimen, uno de los asesinos fue condenado a 18 años de prisión en junio de 2023. Sólo faltaba dar con el cómplice.

Parra, un referente social que enfrentaba a los narcos de su barrio, tenía un comedor en el barrio San Cayetano, de González Catán. En noviembre del 2021, dos jóvenes tocaron timbre en su casa y pidieron verlo.

‘Hola, ¿está don René?’, le preguntaron a su hijo cuando abrió la puerta. Cuando el hombre quiso saber para qué lo buscaban, uno respondió: “‘Queremos darle una mano con la reunión. Hoy tuvo una reunión y queríamos darle una mano, si necesita algo para poder ayudar’”. Era un engaño.

Su hijo lo René salió a encontrarse con los que lo buscaban. Al salir, recibió catorce tiros frente a su familia. Su hijo volvió corriendo. Los jóvenes también le apuntaron. Dispararon varias veces sin lograr darle porque alcanzó a tirarse al piso.

El juicio por el asesinato es recordado por un insólito episodio: el tribunal se equivocó al leer la condena y dijo que el asesino que sí enfrentó el debate oral (Kevin Sergio Leonel Maza) sería condenado a perpetua. Luego, los jueces se corrigieron y dijeron que la sentencia era a 18 años de cárcel.