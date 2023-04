Caza de yaguareté: dos pruebas implican al único sujeto imputado en la causa

Avanza en el Juzgado Federal N° 2 de Formosa la causa judicial contra un hombre que está sindicado como el autor material de cazar a un yaguareté, especie declarada en estado crítico de extinción y monumento natural, en la ciudad de Clorinda, el 29 de diciembre de 2022.

El festejo por el campeonato mundial de fútbol y la voz del sujeto acusado en el video, son las dos pruebas que podrían llevarlo a una condena.

La denuncia fue impulsada por la fundación Red Yaguareté tras obtener dos videos grabados por el propio cazador, siguiendo al animal y luego ya con el mismo muerto. Por este hecho gravísimo, la persona enfrenta una posible pena de tres años de cárcel y una multa millonaria.

En la causa, actúan como querellantes la ONG, el Gobierno de la provincia de Formosa y la Administración de Parques Nacionales.

Cabe recordar que el yaguareté es una especie protegida por las leyes nacionales 22.421 de Conservación de la Fauna, que establece delitos y penas por la caza de ejemplares de la fauna silvestre, y 25.463, que lo declara Monumento Natural, otorgándole la máxima categoría de protección para una especie a nivel nacional.

La abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales como querellante de la causa que investiga la caza y anticipó que, de acuerdo a todas las pruebas obtenidas, no quedan dudas que la persona imputada es la responsable del delito.

“Estamos convencidos de que quien de alguna manera está imputado en la causa es el responsable, por tanto, hay una serie de medidas probatorias, que, por el secreto de la causa, no podemos contar” señaló.

Dijo no obstante que, una vez constituidos en querellantes, se valoró el video y las circunstancias que rodearon a la caza de este animal, verificando la temporalidad y se identificó el territorio donde habría ocurrido.

“Dada la veracidad de estas circunstancias, Red Yaguareté formuló primero la denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) y se presentó ante la Justicia Federal N° 2 de Formosa. Hoy por hoy, logramos que la persona sindicada como responsable ya haya formulado su audiencia indagatoria”, reveló.

Para la abogada, “tenemos varios indicios, suficientes, para poder decir que estamos convencidos de la autoría de quien está sindicado como responsable, por una serie de pruebas que hemos solicitado” y detalló que se trata de la prueba de voz de la persona que aparece en el video.

Aquí agregó que, como se sabe, el 18 de diciembre de 2022 Argentina se consagró campeón en la Copa del Mundo de fútbol, hecho que fue destacado en el video que exhibió el cazador: “En el video se ve que hacen alarde que celebrarán la Copa del Mundo, situamos al video dentro de la temporalidad suficiente para decir cuándo se cometió el hecho delictivo y luego la voz de la persona que aparece en el video”, enfatizó.

