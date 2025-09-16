Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti

Las lágrimas de Cazzu emocionaron al público en el Movistar Arena de Buenos Aires la noche del 14 de septiembre. Durante el segundo de sus tres conciertos consecutivos en el estadio, la “Jefa del Trap” se quebró al interpretar “Inti”, la canción que compuso para su hija, en una fecha que coincidió con el segundo cumpleaños de la niña. El público respondió con una ovación que la impulsó a continuar, en uno de los momentos más emotivos de su gira “Latinaje”.

El episodio ocurrió cuando Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, se vio superada por la emoción al cantar los versos dedicados a Inti, fruto de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal. La intensidad del momento la llevó a detenerse y recomponerse, mientras la multitud la acompañaba con aplausos y muestras de apoyo, como un fan action, es decir una acción de sus fanáticos, con pequeños soles, en referencia al nombre de su hija. “Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, expresó la cantante, mostrando la vulnerabilidad que atraviesa en esta nueva etapa de su vida.

El espectáculo marcó el debut en vivo de “Latinaje”, el cuarto disco de la artista, y fue concebido como una obra en cuatro actos. La puesta en escena combinó música, visuales, arte y performance, con un despliegue escenográfico de alto impacto y la presencia de 14 músicos en el escenario. Cada acto propuso una atmósfera distinta: desde una apertura íntima y confesional, pasando por la energía de los clásicos reversionados, hasta un homenaje a las raíces jujeñas de la cantante y un cierre que fusionó lo ancestral con lo urbano.

Antes de interpretar “Inti”, la artista se dirigió al público con palabras que reflejaron el significado personal de la canción. “Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor”, dijo con la voz entrecortada. En otra intervención, compartió el trasfondo de la composición: “Esta es una canción que escribí en un momento en el que me sentía muy sola. Como a muchas mamás nos pasa cuando estamos solas con un bebé. ‘¿Cómo se hace?’. Por eso esta canción se la quiero dedicar a todas las mamás, los papás presentes que cuidan y aman a sus hijos. Ayúdenme a cantarla porque va a ser difícil”. La letra de “Inti” aborda el amor maternal y los temores que surgen en la crianza, visibilizando una experiencia íntima que la artista eligió compartir con sus seguidores.

El contexto personal de Cazzu añade una dimensión especial al episodio. Tras la separación de Christian Nodal, la cantante atraviesa una etapa de transformación en la que la maternidad y la resiliencia se convirtieron en ejes de su vida y su obra. La relación con el cantante mexicano, marcada por la exposición mediática y la llegada de Inti, dio paso a una nueva fase en la que la artista pone en valor la presencia activa de quienes acompañan a sus hijos y utiliza la música como canal para procesar emociones complejas.

La reacción del público fue inmediata y masiva. Durante la interpretación de “Inti”, los asistentes levantaron pequeños soles de papel en homenaje a la niña y, al finalizar la canción, entonaron el “feliz cumpleaños” para Inti, generando un clima armonioso entre la artista y sus seguidores. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos y mensajes de apoyo.

Recientemente, Cazzu declaró en el podcast Se Regalan Dudas, que “existe una mediación legal entre ambas partes”, motivada por la negativa del equipo legal de Nodal a autorizar la salida de Inti fuera del territorio argentino junto a su madre, situación que provocó incertidumbre respecto al futuro inmediato de la niña y sus padres. “Ese hombre (el abogado) me miró a lo ojos y, sin decirme nada, me dijo: ‘tenemos el puto control sobre vos y sobre tu hija”. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, aseguró la artista.