Cazzu superó las 170 millonesde reproducciones en YouTube y rompió el récord de Lady Gaga

Con 170,1 millones de visualizaciones, “Con Otra”, el último sencillo de Cazzu, se convirtió en la canción femenina lanzada en 2025 con más vistas en YouTube, desplazando del primer puesto a “Abracadabra” de Lady Gaga, que hasta el momento acumulaba 170 millones de reproducciones. Además, el videoclip se mantiene como el cuarto más visto del año a nivel global, tanto de artistas hombres como mujeres.

El video, publicado en el canal oficial de la cantante jujeña, se estrenó en medio de un contexto de alta repercusión mediática por su posible contenido alusivo a Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, expareja de Cazzu. Aunque la cantante no confirmó estas interpretaciones, la letra despertó especulaciones entre usuarios de redes sociales, que identificaron frases directas como posibles indirectas hacia la actual pareja del artista mexicano.

“No te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra / será con otra y recordarás / de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar”, canta La Jefa en una de las estrofas más comentadas del tema, que destaca por el ritmo de la cumbia santafesina y que para muchos internautas resume el espíritu de una tiradera cargada de reproches y advertencias. La letra también incluye pasajes como: “No soy tu enemiga, tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama” y “Te estás cuidando de la equivocada”, reforzando la interpretación de que la canción responde a una situación personal vinculada al triángulo amoroso que protagonizaron Cazzu, Nodal y Aguilar.

En ese marco, la repercusión no se limitó a los fans. Belinda, también expareja de Nodal y recordada por su compromiso fallido con el cantante, se sumó al debate público con un mensaje directo de apoyo a Cazzu, que encendió aún más el interés por el trasfondo de la canción. “¡Increíble! La jefa. Temazo”, escribió en sus historias de Instagram, validando indirectamente las lecturas que vinculan a la artista con una suerte de solidaridad entre mujeres que compartieron una experiencia similar.

El video, de estética oscura, dirección artística minimalista y ambientado en la década pasada, fue el escenario visual para un tema que combina la cumbia santafesina del tema con una puesta sobria, donde Cazzu interpreta cada verso con gestualidad contenida y una fuerza emocional que no requiere exageraciones. El tratamiento visual, en colores sumamente apagados, remite a una narrativa de duelo y empoderamiento, elementos recurrentes en su discografía, pero en esta ocasión potenciados por el contexto que rodeó su lanzamiento.

Con este récord, Cazzu se afirma como una de las artistas más escuchadas del año en plataformas digitales. El impacto de “Con Otra” se da en un momento de transición para la intérprete de “Nena Trampa”, quien viene explorando un perfil más introspectivo y conceptual en sus producciones, lejos del sonido más urbano que la posicionó en sus primeros años.

“Adoro la vibra de los 2000. Nos diste letra, maquillaje, outfit, peinado… ¡todo! Reina», “¡Grammy para Cazzu! Latinaje es una obra de arte. Te amamos», “Qué hermosa la estética del video. Me recordó a mi adolescencia en los 2000. Gracias, preciosa, por sanar tu dolor y hacernos felices al mismo tiempo”, fueron algunos de los comentarios más destacados en YouTube.

Además, otros fans celebraron el nuevo récord que rompió la jujeña. “No puedo creerlo, lloro hoy: una latinoamericana está por primera vez en la cima con su canción. Única. Cazzu, te amamos. Con tu sencillez y simpleza llegaste al corazón con tus letras y tu música”, “Sigamos apoyando para que siga siendo la canción más escuchada del año” y “A reproducir aún más este tema, ahora que dicen que el nefasto de Nodal va a hablar ‘su verdad’”, fueron otras de las palabras que celebraron el hito en la carrera de la artista.