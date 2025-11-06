Cazzu y Gonzalo Gerber encienden rumores tras una reacción en las redes del ex de Dai Fernández

Un simple emoji bastó para encender la conversación en redes sociales: Gonzalo Gerber, bailarín y compañero de gira de Cazzu, dejó un corazón flechado en una publicación de la cantante en Instagram. En cuestión de minutos, los seguidores de la artista convirtieron ese gesto en el epicentro de rumores sobre un posible romance. El comentario acumuló respuestas entusiastas y reavivó las especulaciones sobre la relación entre ambos.

Cazzu, que esta semana llenó su cuarto Movistar Arena en el marco de su gira Latinaje y anunció un quinto para el 28 de febrero del 2026, promocionaba en la publicación un fragmento de su balada “Malvada” y lucía un vestuario muy sensual, que atrajo la atención de figuras como Amalia Amoedo, quien dejó un comentario, y Claudia Villafañe, que le puso un like.

Sin embargo, fue la reacción de Gerber, el ex de Dai Fernández (la coprotagonista de Rocky que hoy se encuentra en pleno romance con Nicolás Vázquez en Nueva York) la que concentró el interés colectivo. De inmediato, los seguidores inundaron la sección de comentarios con mensajes como “se verían tan lindos juntos”, “estamos todos subidos a este ship”,“quieren que no flashemos y le comenta un corazon flechado 😍“, ”se el novio de cazzzuuuuuuu❤️ son muy lindos juntos❤️❤️“, “espero sea verdad que son novios porque cazzu necesita un hombre bueno en su vida yaaaa” y “sos un bombón, dale, te queremos ver con Cazzu”, entre muchos otros reflejando el deseo de muchos de ver a la cantante y al bailarín como pareja. Pero aunque por ahora todo se mantiene en el terreno de la especulación, la expectativa de los fans ha dado nueva vida a los rumores que ya circulaban en semanas previas.

El revuelo en redes sociales no pasó desapercibido para los medios de espectáculos. Cuando los comentarios por el acercamiento comenzaron, en Intrusos (América TV), la panelista Karina Iavícoli aportó detalles sobre la cercanía entre los artistas, señalando: “Me dicen: ‘Excelente relación, acercamiento, empatía, charlas…’”, en referencia al vínculo entre Gerber y Cazzu. Pero además de subrayar que ambos mantienen una relación de simpatía y entendimiento, el conductor Adrián Pallares añadió: “Es una amistad que se puede convertir en otra cosa. Se llevan muy bien”. El panel coincidió en que, aunque no existe confirmación de un romance, la buena sintonía entre los dos es evidente y alimenta las expectativas tanto de la audiencia como de los propios panelistas.

El contexto laboral también resulta central en esta historia. Gerber y Cazzu estuvieron juntos hace unas semanas en Guadalajara, México, como parte de la misma gira. El bailarín viajó especialmente para trabajar junto a la cantante, reforzando la idea de que su vínculo se desarrolla principalmente en el ámbito profesional. En medio de la atención mediática por la relación de su ex, Dai Fernández, con Nico Vázquez, Gerber optó por dirigirse a sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde expresó: “Quiero agradecerles a todas las palabras de aliento que me mandan y contarles que hoy estoy en Guadalajara, que hacemos show hoy con Cazzu”. Con este mensaje, el bailarín dejó claro que su presencia en México responde a compromisos laborales y agradeció el apoyo recibido, sin hacer referencia directa a los rumores sobre su vida personal.

Por ahora, ni Cazzu ni Gerber han confirmado ni desmentido la existencia de una relación sentimental. Hasta el momento, solo existe una amistad y una colaboración profesional entre ambos. Por su parte, Gerber ha preferido mantener el foco en su trabajo y en el presente artístico que comparte con la cantante. Pero el emoji que hoy le dedicó a La Jefa -un corazón flechado- sólo puede alimentar las especulaciones.

Mientras los rumores continúan circulando y los seguidores mantienen la expectativa, la atención de Cazzu permanece centrada en el desarrollo de su gira, donde la música y el espectáculo siguen siendo el centro de su actividad pública.