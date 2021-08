CEC- Formosa destacó el nuevo acuerdo salarial

Compartir

El Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa destacó el acuerdo salarial alcanzado entre la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), las cámaras del sector, consistente en una suma fija de $4.000 en agosto y un 9% de aumento en noviembre.

Se trata de un incremento anual del 42%, que supera al pactado en abril pasado: 8% en mayo, 8% en septiembre, 8% en enero de 2022 y 8% en febrero del año próximo.

De esa forma, la mejora salarial, que beneficiará a un millón doscientos mil trabajadores en todo el país y a treinta mil en Formosa, permitirá que el sueldo básico de la actividad mercantil se acerque a los $ 80.000.

El convenio fue acordado en una audiencia en el Ministerio de Trabajo, de la que participaron: el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri; el presidente de OSECAC, Carlos Pérez, y el secretario de Asuntos Laborales, Jorge Bence, mientras que por el sector empresarial estuvieron autoridades de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El titular del CEC-Formosa, Aníbal Alarcón precisó que “este nuevo acuerdo incluye un compromiso de revisión para enero de 2022, que tiene por objetivo neutralizar la embestida inflacionaria y las oscilaciones de la economía endeble”.

“La suma fija de cuatro mil pesos fue incluida en el convenio en carácter de gratificación extraordinaria por única vez, no remunerativa y de naturaleza excepcional y será pagada en la segunda quincena de agosto. En tanto, el aumento del nueve por ciento se abonará en noviembre como una asignación no remunerativa”, resaltó.

Día de las Infancias

Por otro lado, se adelantó que el sindicato mercantil se encuentra preparando una nueva edición virtual del festejo del Día de las Infancias, previsto para el 15 de agosto. Para participar del sorteo de importantes premios, los afiliados y afiliadas deberán dirigirse a la sede gremial, sita en San Martín 1244, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17.30 a 19. Los requisitos: presentar último recibo de sueldo y fotocopia del DNI del niño o niña.

