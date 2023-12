CECAP producirá el ciclo «rompiendo barreras»

Un proyecto audiovisual de la asociación civil “Centro de Capacitación Profesional” de la ciudad de Formosa resultó seleccionado en la Convocatoria FOMECA 2023. Línea Trabajo. Sublínea “Género y Trabajo” del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

“El ciclo llevará por nombre “Rompiendo barreras”, que no sólo se circunscribe al puesto laboral que anhela alcanzar una persona trans, sino también a nivel familiar, educativo y social. Se trata de una serie documental que estará compuesta por cinco capítulos (microprogramas de diez minutos de duración cada uno), durante los cuales abordaremos las historias de tres mujeres trans y un chico trans en cada proceso de búsqueda laboral, pero profundizando también en los aspectos relevantes de sus vidas”, explicó el responsable general del proyecto, Alejandro Vallejo.

Tras detallar que “el programa piloto fue protagonizado por la periodista trans, Luz Núñez Escobar”, el productor anticipó que “las situaciones que narraremos están inspiradas en testimonios de mujeres que compartirán las dificultades que han debido y deben sortear para “romper las barreras” que les impone la sociedad”

“El proceso de selección de historias seguramente será intenso y movilizante, porque implica abrir heridas que no terminan de cicatrizar en el interior de quienes decidan contarnos todo lo que implicó la definición de su identidad, en medio de prejuicios, la condena familiar y social, el desprecio y la marginación. También queremos visibilizar a las mujeres que pugnan por romper paradigmas en medio de una sociedad machista”, precisó.

Vallejo comentó que “tal como lo hemos hecho en la convocatoria 2022 Línea INA (Infancias y Adolescencias) del FOMECA con el proyecto “El lugar esperado” (ciclo documental sobre adolescencia trans), nuestra asociación vuelve a apostar a generar contenidos innovadores para la televisión formoseña y regional. Por eso, nuestro objetivo será producir una serie documental que aborde la problemática trans en materia laboral, pero también abarcando la situación de marginación que sufre el Colectivo por parte de sus familias y la sociedad”

Consideró “importante visibilizar la falta de trabajo y las oportunidades laborales que se pueden llegar a dar para las personas LGBTQI+, a partir de la sanción de la Ley 27636/21 oficializada por Decreto Presidencial 659/2021”

“Si bien este marco normativo se aplica al ámbito de la administración pública nacional, garantizando puestos de trabajo a personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal, desde diversos Colectivos formoseños se viene insistiendo en la insistencia de una ley provincial y de ordenanzas municipales, además de concientizar al sector privado en la incorporación de personal trans”, resaltó

“Sin embargo – agregó- Formosa es pionera a nivel regional, dado que fue la primera del NEA en dar cumplimiento al Decreto Presidencial 721/2020 que sirvió de antesala a la Ley 27636/21 publicada el 27 de septiembre de 2021 en el Boletín Oficial”

El productor formoseño manifestó que “el objetivo también es mostrar otras historias, que van más allá del Colectivo LGBTQI+, como por ejemplo el caso de una víctima de delito de trata de personas, que presta servicios en la huerta municipal, gracias al Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas, que dispone el Ministerio de Trabajo de la Nación. También contaremos la historia de una joven madre que repara cámaras de moto a domicilio para dar sustento a su hija”