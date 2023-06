Cecilia Roth opinó sobre la serie de Fito Páez: «Está muy edulcorada»

El amor después del amor, la biopic sobre la vida de Fito Páez, se estrenó en Netflix con mucho éxito. En la ficción se muestra no solo su carrera musical sino también las relaciones que mantuvo con Fabiana Cantilo y Cecilia Roth. Ambas mujeres también fueron sus musas en la composición de sus clásicos temas.

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece) Cecilia dio su opinión sobre esta ficción en la que aparece su expareja y padre de su hijo Martín: “Vi un capítulo en Madrid con mi familia y después la vi entera aquí. Me parece que es una buena serie, que está muy bien hecha”.

Pero la popular artista también aprovechó para criticar a la producción: “Es una serie como todas las series con la necesidad de enganchar al público, un capítulo tras otro. Está muy edulcorada para mí, está sin la mística, la vida tiene mística en sí misma. En una serie es muy difícil recuperar esa mística”.

Además aseguró que a pesar de estar separados hace años mantiene un excelente vínculo con el músico. “No solo es en buenos términos, somos familia”. Cuando le preguntaron si sabía de la posible realización de una segunda temporada, Cecilia se enojó y señaló: “No me preguntes sobre la serie, ¿qué se yo?”.

En la serie, la actriz Daryna Butnik se encarga de interpretar a Roth. En una entrevista con Agarrate Catalina, la artista reveló algunos detalles de la preproducción, y elogió a la mujer encargadada de darle vida. “Daryna es muy buena actriz, es encantadora. Tuvimos varios encuentros porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”, explicó sobre la cocina de la creación de su personaje.

En relación a la trama general, y conocedora como pocas del paño, se refirió a los límites entre la realidad y la ficción: “Hablamos con Fito para que las cosas sean más cercanas a la realidad posible. Se dan permisos a los directores para modificar pequeñas cosas”, aseguró.

Por otra parte, Fabiana Cantilo también había opinado en sus redes sociales sobre la biopic que muestra su historia de amor con Páez: “Mezclaron todos los tiempos y hay muchas cosas que no son, pero no voy a dar mis declaraciones porque es muy fuerte todo”. Luego, aclaró: “Yo, además de hacerle los coros a Fito y a Luis, tenía una vida y una carrera. Entre todo ese quilombo yo componía, ensayaba, tenía bandas y grababa discos”, dijo antes de enumerar sus trabajos. “Yo tenía talento, obviamente”, agregó y aseguró que, aunque tiene claro que la serie es el punto de vista de Fito, “ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también”, remarcó.

Al ver la repercusión que habían tenido sus palabras, volvió a grabar un video intentando poner fin a la polémica. “Se entendió todo mal”, aseguró entre risas. “A veces mi tono es medio raro, pero estoy muy feliz con todo, chicos. Con mi vida, con estar limpia desde hace diez años y cinco meses, con Fito, con la serie de Fito. En fin, así es la vida. Hay que tener cuidado con lo que se dice”., argumentó, antes de tirar un beso a cámara y dar por finalizado el tema: “Paz y amor, viejo”.

