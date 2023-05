Cecilia Roth reveló cómo fue la charla con Fito Páez sobre su participación en la serie

La actriz, que estuvo durante una década en pareja con el músico, es una parte fundamental de la historia personal y ficcionada del rosarino

El amor después del amor, la serie basada en la vida de Fito Páez y supervisada por el propio cantante, se convirtió en lo más visto de Netflix desde su estreno. Varios de los músicos que aparecen representados por varios actores en la ficción dieron su opinión sobre la ficción, y Cecilia Roth -quien fuera pareja y madre del hijo del cantante rosarino- no fue ajena.

El intérprete de “Mariposa Tecknicolor” conoció a la actriz en 1991, un año después de su separación de Fabiana Cantilo. Su relación fue tan importante que el músico se inspiró en ella para componerle varios temas entre los que se destacan el propio nombre elegido para su biopic en la plataforma, “El amor después del amor”.

La actriz -y madre de Martín, el hijo que tuvo con Fito Paéz, que también es padre de Margarita, fruto de su relación con Romina Ricci- aseguró que todavía no tuvo la oportunidad de ver la serie, pero contó que antes del rodaje dialogó con Daryna Butryk, la actriz que la interpretó. “Hablamos mucho, es un encanto”, dijo en declaraciones al ciclo radial Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Yo no vi nada, pero me dijeron que está muy bien. Encima Daryna es muy buena actriz, es encantadora”, agregó y se explayó sobre las reuniones que tuvo con la actriz que la interpretó. “Tuvimos varios encuentros, nos juntamos varias veces porque era bueno para las dos. Poder contarle cosas y que me conociera, poder acercarse más al personaje que tenía que hacer, que existió en la vida real. Y a mí, contarle cosas que por ahí no aparecen en la serie para que supiera de dónde venían”.

A su vez, recordó cómo fue esa charla con el músico cuando le manifestó que iba a contar no solo su vida desde su infancia sino también, la relación de pareja: “Yo no hablé con los productores, pero si hablamos con Fito sobre la necesidad de que las cosas fueran lo más cercanas a la realidad posible. Por supuesto que en una ficción el permiso que se da el autor y el director es de modificar ciertas cosas”.

Por su parte, se refirió a su historia con Fito Páez. “Yo creo que mutuamente nos iluminamos mucho, fue un encuentro muy hermoso. Fue un encuentro de almas, nos vimos el alma cuando nos conocimos. Cada uno se dio cuenta de lo que el otro carecía y de lo que el otro tenía, fue una manera muy generosa de un encuentro amoroso”, reflexionó la actriz que hoy mantiene un excelente vínculo con su expareja y padre de su hijo.

En el guion (y en la vida real, detalle más, detalle menos), FIto conoce a Cecilia en una fiesta privada. Ella ya era una actriz consagrada que estaba radicada en Madrid y venía de filmar con grandes directores como Pedro Almodóvar, pero pese a la buena onda de ese primer encuentro, el amor tuvo que esperar: Roth se estaba por casar. Fueron nueve meses de un matrimonio hasta que llegó a su fin y ahí sí la chance de concretar con el músico, con quien luego compartiría una década de su vida.

Relacionado