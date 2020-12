Celauro: “Ahora vienen por Clorinda porque dicen que está blindada, lo cual no es así”

Compartir

El miércoles, el Juez Federal Fernando Carbajal resolvió varios habeas corpus presentados por personas que están en la localidad de Clorinda para que el gobierno provincial respete el derecho de circulación de los ciudadanos, y determinó que la única exigencia que se puede establecer es la presentación de PCR, pero que “no se puede prohibir ni restringir la circulación”.

Ante esto, ayer en horas de la mañana, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro brindó una conferencia de prensa refiriéndose al fallo, apuntó contra quienes llevaron adelante los habeas corpus y dijo que “ahora vienen por Clorinda porque dicen que está blindada, pero no es así”. “Les agradezco, pero nosotros nos podemos arreglar”, lanzó.

“Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde le da un plazo al gobierno de la provincia para que todas las personas que quieran ingresar a Formosa lo puedan hacer, y aclara ese fallo ‘siguiendo las normas sanitarias establecidas por la provincia’, entonces a raíz de eso la provincia está trabajando, llamando a la gente que vengan ahora, para que no pasen Navidad y Año Nuevo en cuarentena”, comenzó diciendo.

Y continuó: “la Provincia hoy está preparada para recibir a todos, porque se organizó de tal manera que no queremos que nadie pase las fiestas en cuarentena”.

Dijo que como ya se solucionó el ingreso a la provincia “ahora vienen por Clorinda y dicen que está blindada, les quiero decir que no es así, nosotros recibimos 2.000 camiones por mes que ingresan a la Ciudad. Acá el problema que tenemos y que lo hemos hecho público es que muchas veces hubo inconvenientes en la coordinación entre la directiva y la ejecución de una orden cuando teníamos problema de salud fundamentalmente que es lo que más nos interesa a nosotros. Yo fui el primero que levantó la voz y dije que había cosas que arreglar porque no están bien; también fui el primero en decir que tenemos problemas con la gente que está haciendo tratamientos por cáncer o con productores que no podían salir”.

“Lo que le dije al Juez fue que la decisión la toma el Consejo de Atención Integral a la Emergencia Covid- 19 y no la Municipalidad de Clorinda, y lo hace por una cuestión de riesgo que es innegable por nuestra frontera con Paraguay y también por los últimos casos registrados, lo cual nos hizo retroceder porque del contrario quizás nosotros ya estaríamos liberados”, expuso.

Señaló que lo más “simpático” es que “hubo una agresión inusitada de un montón de ciudadanos clorindenses, que respeto sus opiniones, pero no las agresiones personales hacia mi persona, y además apelan a la mentira, les vuelvo a decir que con eso no van a ganar las elecciones, siempre hay que ir con la verdad”.

“El Juez Carbajal ratifica todo lo que yo dije, porque indica que ‘rechazar el levantamiento de bloqueo de la ciudad de Clorinda por inoponible’. También dice que es ‘estrictamente necesario realizar el hisopado y debe ser negativo para salir de Clorinda’, esto siempre fue así”.

Lanzó que los recursos de habeas corpus se podrían haber realizado desde el primer día de bloqueo, pero no lo hicieron porque “el ojo de la tormenta no estaba en ese momento en Clorinda, sino que estaba en que ingresen a la provincia. Entonces todos los recursos eran para que ingresen a Formosa, como se acabó eso ahora vinieron por Clorinda”.

“Resulta que Gabriela Neme se preocupa por los clorindenses y lo celebro, pero ella es concejal de Formosa capital, le agradezco pero nosotros nos podemos arreglar”, aseveró.

