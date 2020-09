Celauro cuestionó a la organización social “Darío Santillán” porque “no trabaja, no hace nada, solo está para marchar”

Compartir

Linkedin Print

Anoche, integrantes de la organización social “Darío Santillán” marcharon hasta la casa del intendente de la localidad de Clorinda, Manuel Celauro quien dijo al Grupo de Medios TVO que reclamaban “por dos multas que se les hicieron a los integrantes porque no tenían casco”.

Seguidamente el Jefe Comunal cuestionó a la líder de la organización Marta Mendoza porque “se cree la dueña de Clorinda” y aseguró que los cortes de ruta afectan a los vecinos.

Criticó también que a la organización porque “esta gente no trabaja, no hace nada, solo esta para marchar”.