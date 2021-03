Celauro: “El ataque a mi casa estaba planificado, no fue algo pacífico”

Compartir

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro aseguró este miércoles que los incidentes producidos en la vereda de su vivienda familiar, fueron un ataque planificado por un grupo de violentos. Adelantó que hará una denuncia penal, con el apoyo de videos de las cámaras de seguridad de su casa, donde consta que un joven inició el ataque contra el personal que custodiaba su domicilio.

El jefe comunal dijo que las medidas con restricciones de horarios que estableció la Municipalidad son las mismas que desde el inicio de la pandemia, con la intención de “disminuir la cantidad de gente en la calle y evitar aglomeraciones”, medida consensuada con comerciantes, que hasta el momento arrojaron buenos resultados.

Dijo que de ningún modo estas medidas justifican la agresión sufrida en su domicilio particular, al mismo tiempo que señaló que es necesario disminuir la circulación de personas, atento que sólo en el mes de marzo, Clorinda reportó más casos de coronavirus que durante los meses de enero y febrero juntos.

“Fue algo armado, llevaron bombas, palos, piedras, huevos, botellas y arrojaron contra mi casa y los pocos policías que estaban ahí. No fue algo pacífico, estaba planificado para ir a generar tumultos y agredir así mi casa”, enumeró.

Dijo que en los videos de seguridad se puede observar todo, como un joven- a quien identificó- inició el ataque contra uno de los guardias, dándole un palazo en la cabeza, a lo que siguieron todo tipo de agresiones.

“En todos los años de política que tengo, nunca sentí la violencia y virulencia de anoche, mis hijos lloraban y gritaban” lamentó y agregó que “me pone muy mal como clorindense, porque quieren venir a romper la paz social que tanto nos costó conseguir. No se lo vamos a permitir porque son una minoría insignificante”.

