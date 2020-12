Celauro pidió el levantamiento del bloqueo a Clorinda al que definió como “muy injusto”

Compartir

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, en comunicación con el Grupo de Medios TVO hizo referencia al corte de ruta nacional 11 que realizan un grupo de vecinos desde el miércoles por la tarde para pedir que levanten el bloqueo de la localidad, poder circular sin PCR y que renuncie el ministro de Gobierno, Jorge González, en este sentido el jefe comunal dijo que “la gente de Clorinda la esta pasando mal por lo que creemos que es tiempo que el Concejo analice una salida a esta situación”.

“Desde el miércoles por la tarde un grupo de vecinos se dirigió a cortar la ruta 11 cerca del puente del ACA. Estas personas hace tiempo vienen manifestándose para pedir levantar el corte de la barrera sanitaria que tiene Clorinda”, informó el jefe comunal.

“Nosotros si bien estamos de acuerdo con el objetivo no con la metodología de cómo se está llevando adelante. Realicé gestiones ante el Concejo para tratar de lograr que de apoco Clorinda regrese a la normalidad y que se le permita a la gente de la localidad con un hisopado poder transitar tranquilamente por toda la provincia y que toda la gente pueda salir y no necesite hacer cuarentena como si volviera de otra provincia como hoy está pasando, porque estamos teniendo muchos problemas por esa situación”, añadió.

Sobre los manifestantes sostuvo que “quizás ellos pensaron que ya está agotado el tiempo del dialogo y tomaron esa decisión”.

Al consultarle si el bloque de Clorinda es por la circulación viral comunitaria o por tener un contacto con estrecho Paraguay, respondió que “al escuchar al doctor Mario Romero Bruno, (director del Hospital Central quien preside la mesa el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19), que explicó que la medida se tomó por la realicen estrecha que tenemos tanto con Falcón como con Nanawa como argumento; pero nosotros no podemos aceptar que por una situación con otro país se tomen medida contra Clorinda, porque no somos responsables de la política sanitaria de Paraguay ni la conducta ciudadana de los paraguayos, nosotros somos responsables de nuestra política sanitaria y de nuestra conducta”, expuso.

Y añadió que “Clorinda ha cumplido pacíficamente con todo y es merecedor del respeto de todos y del tratamiento de esta solicitud que presenté al concejo provincial del Covid porque tienen argumentación también que es importante destacar. Uno no es que pide porque quiere porque yo me aceptado por mucho tiempo esta medida porque siempre aparecían casos de coronavirus pero desde hace tiempo que no tenemos”.

“Además hubo una fiesta clandestina donde hisoparon a 70 jóvenes de distintos barrios de la ciudad y dieron todos negativos, igual les hicieron hacer la cuarentena; después se realizaron 60 hisopados en sectores que se consideraban de alto riesgo que pueden ser los lugares de cruces de los paseros y dieron todos negativos. Con todo esto tenemos argumentos sólidos porque en Clorinda ya se hicieron más de 6.000 hisopados, entonces me parece que es el momento de evaluar con seriedad la petición que he hecho como Intendente de levantar esta restricción del corredor sanitario”, expresó Celauro.

“Inclusive no pedí que se permita en primera instancia un libre tránsito total, sino que por lo menos permitan que aquellas persona que quiera salir de Clorinda que lo pueda hacer con un hisopado y no estar haciendo cuarentena. Porque no es justo que un clorindense que se mueva dentro de las localidades tenga que hacer cuarenta como si viniéramos de otra provincia. Esto ya no es justo”, dijo.

Por otro lado, aseguró que en la segunda ciudad hay una gran campaña contra el COVID-19 y hay un trabajo importante en las fronteras y en el área de salud, ” con la Municipalidad estamos colaborando para tratar de tener un status sanitario bueno y lo estamos logrando”.

Al mismo tiempo el Intendente aclaró que “desde un principio siempre se luchó tanto con el Gobierno provincial como con el Gobierno municipal para tratar de mantener esto y cuando se tuvo que tomar mediadas contra un barrio que fue el Porteño Norte y el Porteñito lo hicimos en forma conjunta y fue exitosos, cuando tuvimos que salir a hablar con los vecinos para que se hisoparan lo hicimos, por lo que no lo tomaríamos como que “Clorinda se entregó”, lo que sí creo que se han extremados la medidas poniendo en una posición de desigualdad con el resto de los ciudadanos y lo peor de todo es que hubo muchos casos donde los clorindenses la pasaron mal en Formosa, no lo querían atender en espacial los sanatorios privados, no les daban turnos o les cambiaban. La verdad que la pasamos muy mal y eh recibido muchas quejas, no a si los hospitales públicos que siempre estuvieron abierto a todos, pero aquellos que tenían que seguir el tratamiento con sanatorios privados tuvieron muchos problemas”.

Por último pidió que “creemos que ya es momento que el Concejo analice una salida a esta situación. Si bien lamentó que la gente que está cortando al ruta tomé esa medida extrema cuando se está habiendo un dialogo para tratar de flexibilizar y buscar otro camino”.

