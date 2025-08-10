Celebración y Negocios: el 24º Remate de Cabañas Formoseñas Integradas

La Sociedad Rural de Formosa fue el epicentro de la actividad ganadera local en una jornada que, como cada año, superó las expectativas. Productores de toda la provincia se reunieron para celebrar la XXIV edición del Remate de Cabañas Formoseñas Integradas (CFI), un evento que no solo reafirmó el compromiso del sector con la calidad y la mejora genética, sino que también sirvió como un espacio de encuentro y camaradería.



El ambiente festivo se entrelazó con el dinamismo del mercado. El remate, que se ha consolidado como un hito en el calendario ganadero de Formosa, fue una demostración palpable del crecimiento sostenido que ha experimentado el sector en la región.

Durante la jornada, se pudo observar el resultado de años de esfuerzo y dedicación de los cabañeros, quienes han apostado por la mejora constante de sus rodeos. La calidad de los ejemplares en exhibición fue un claro reflejo de este trabajo incansable, destacando especialmente la rusticidad y adaptabilidad, características esenciales para la producción en el territorio provincial.



Federico Doldán, presidente de Cabañas Formoseñas Integradas, expresó su gratitud a quienes han confiado en el trabajo del grupo a lo largo de los años. “Esta es una ocasión para celebrar el gran avance de la ganadería en su conjunto y agradecer a quienes vienen confiando en nuestro trabajo y en los productos que ponemos a disposición”, afirmó Doldán. Sus palabras resonaron con el sentir general de los presentes, quienes reconocieron en la labor de CFI un motor fundamental para el desarrollo de la ganadería local.



Uno de los puntos clave del evento fue el compromiso renovado del grupo por seguir profundizando en el mejoramiento genético. La meta es clara: elevar la calidad de la hacienda y de los productos de los cabañeros que acompañan a CFI año tras año.

Sin embargo, este objetivo se mantiene fiel a un principio fundamental: la rusticidad y adaptabilidad de los reproductores, machos y hembras, garantizando que el esfuerzo se traduzca en terneros de mejor calidad en todo el territorio provincial.



La garantía y el sello de calidad de Cabañas Formoseñas Integradas estuvieron presentes en cada ejemplar que salió a la venta. Esta tradición, que se ha mantenido inalterable a lo largo de 24 años, es un pilar de la confianza que los productores depositan en el remate. La jornada culminó con un balance positivo, tanto en lo comercial como en lo social, consolidando una vez más el remate de CFI como un evento indispensable para el sector ganadero de Formosa.