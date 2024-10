“Celebramos el Día de la Raza”: el gobierno retomó histórico nombre

El gobierno de Javier Milei generó controversia al celebrar este 12 de octubre el “Día de la Raza”, un término que fue reemplazado en 2010 como “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”, publicó el Ejecutivo en la cuenta oficial de la Casa Rosada.

La publicación fue acompañada por un video de menos de un minuto de duración, donde se pone en valor la figura de Cristóbal Colón.

“El 12 de octubre de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América, se abrió una nueva era de progreso y civilización en el nuevo mundo”, relata una voz en off, mientras se suceden una serie de imágenes que buscan recrear el momento en que el explorador arribó a tierras americanas.

En línea con el controvertido relato libertario, el Ejecutivo nacional afirma en el video que la llegada de Colón fue “un hito histórico sin precedentes” que “sentó las bases de la modernidad en América”.

“Lejos de ser una simple expedición marítima, la llegada de Colón representó un cambio de paradigma global. Colón, como símbolo de la expansión y el progreso, nos recuerda la capacidad del ser humano para superar lo desconocido y buscar nuevas oportunidades para el desarrollo y la civilización”, se escucha decir al narrador en off.

A los pocos minutos del posteo oficial, se expresó en las redes el director de la Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación Juan Carreira, conocido en las redes sociales bajo el nombre de fantasía “Juan Doe”. “Los kukas llorando por el Día de la Raza. Son más fáciles que la tabla del 1”, chicaneó el tuitero presidencial.

También hizo lo propio la canciller Diana Mondino y el diputado provincial Agustín Romo también realizó una publicación en sus redes sociales haciendo mención al “Día de la Raza”.

Tras encenderse la polémica en las redes, el subsecretario de prensa de la Presidencia, Javier Lanari, se manifestó vía redes, pero confundió el término con el que fue reemplazado en 2010, ya que se refirió a “Día de los Pueblo Originarios” y no “Día de la Diversidad Cultural”.

El 12 de octubre pasó a llamarse “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” el 3 de noviembre de 2010, luego de que se publicó el Decreto 1584/2010.

“Se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”, se indicó en los considerandos.

De esta manera, se abandonó el viejo paradigma cultural de celebrar el “descubrimiento” de América y, en su lugar, pasó a ponerse el foco en el reconocimiento de la amplia variedad de culturas, como los pueblos originarios y los afrodescendientes, que son parte de la identidad del nacional.

Luego de publicar el video en las redes oficiales, el Ejecutivo nacional se explayó sobre el tema a través de la página web oficial. “Cada 12 de octubre se recuerda la llegada, en 1492, de la expedición del genovés Cristóbal Colón a las costas de la isla americana Guanahaní. Desde ese entonces, se da inicio al contacto entre Europa y América, hecho que marcó para siempre a ambos continentes. Este día se celebra en la mayoría de los países hispanoamericanos”, comienza el escrito.

“Esta fecha evoca el momento histórico en que España consolidaba su identidad como Estado y comenzaba a expandir su cultura a América con el llamado “Descubrimiento”. Más allá de un evento geopolítico, este día ha evolucionado para conmemorar un concepto que va más allá de fronteras y razas, uniendo a millones de personas a través de la lengua y la cultura”, subrayó el Gobierno.

Imágenes del video que publicó el gobierno de Javier Milei.Imágenes del video que publicó el gobierno de Javier Milei.

En esa línea, desde la Casa Rosada destacaron: “La denominación fue creada por el exministro español Faustino Rodríguez-San Pedro, como presidente de la Unión Ibero-Americana, que en 1913 pensó en una celebración que uniese a España e Iberoamérica, eligiendo para ello el día 12 de octubre.? En 1917, Hipólito Yrigoyen, presidente de la República Argentina, declaró ese día fiesta nacional”.

“El Día de la Raza es un reflejo de los lazos culturales y humanos que han perdurado entre España y América a lo largo de los siglos. Como tal, sigue siendo una ocasión para reflexionar sobre los valores compartidos que unen a los pueblos de habla hispana, mostrando que, más allá de las fronteras políticas, existe una profunda unidad cultural y lingüística que sigue vigente”, argumentó el Ejecutivo.

A modo de cierre, el Gobierno precisó: “Este día es una oportunidad para celebrar ese legado común, mirando al pasado con orgullo y al futuro con esperanza, en un mundo cada vez más interconectado”.