Celebrarán el Día de la Tradición con una gran velada en el Teatro de la Ciudad

El próximo lunes 10 de noviembre, conmemorando el nacimiento del poeta José Hernández, creador del Gaucho Martín Fierro, la Subsecretaría de Cultura, perteneciente al Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, celebrará el Día de la Tradición.

El evento se realizará en el Teatro de la Ciudad, a partir de las 20.30 horas, donde músicos, bailarines y recitadores gauchescos se reunirán para compartir una jornada que invita a revivir la tradición, el arte y los valores que nos identifican a los argentinos.

Sobre esta actividad, la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, precisó que “el 10 de noviembre en el Teatro de la Ciudad, la Subsecretaría de Cultura organiza una linda velada, para conmemorar el Día de la Tradición”.

Indicó que la fiesta será con “artistas más destacados en el ámbito de la música y de la danza de la Subsecretaría de Cultura y recitadores invitados”, destacando que “la entrada es libre y gratuita”, por eso, invitó a toda la comunidad formoseña a asistir y compartir la velada.

De esta manera, señaló que habrá payadores, números folklóricos de los alumnos del taller de danzas folklóricas que se dictan en el Teatro de la Ciudad y músicos.

Actividades

Asimismo, brindó detalle de la cartelera de actividades que quedan hasta fin de año, marcando que el 12 de noviembre tendrá lugar la gala de fin de año de Artes Escénicas, muestreo de los talleres culturales que incluyen folklore para adultos, flamenco, danza clásica, teatro, percusión, guitarra y canto.

En tanto que a fines de noviembre, el jueves 20 se realizará la apertura de Talleres de Artes Visuales, una muestra que permanecerá hasta el domingo 23 inclusive, en el Centro Cultural “Galpón C” del Paseo Costanero.

Además, el viernes 21, será el turno de las Artes Musicales, a las 20.30 horas en el Auditorio Teatro de la Ciudad y, en simultáneo, el Grupo Ensamble de la Subsecretaría de Cultura llevará su arte a la localidad de Pirané.

Finalmente, el sábado 22 habrá concierto de Violín y N´vike, a partir de las 19 horas en el Teatro de la Ciudad.

Tras informar el extenso cronograma, Marechal aseguró que con todo esto “deseamos hoy más que nunca defender nuestra cultura, identidad y raíces, algo que, a nivel nacional, intentan eliminar”, considerando que “estamos cada vez más cerca de los Estados Unidos, en todo sentido”.

Por eso, reafirmó que “desde la Subsecretaría de Cultura somos defensores de nuestras tradiciones, y aquí se nota el Estado presente, porque todos los talleres son libres y gratuitos, y cada vez se suman más opciones a pedido del público”.