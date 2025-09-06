Celeste Cid contó qué la enamoró de Santiago Korovsky: «Hay algo en él que es real»

Celeste Cid compartió detalles sobre la dinámica actual de su relación con Santiago Korovsky, una pareja que transita su primer año y medio unida bajo la consigna de estimularse mutuamente desde la creatividad y el afecto. En diálogo con Catalina Dlugi, la actriz definió su vínculo como una experiencia positiva, de renovación, marcada tanto por el intercambio de ideas para sus respectivos proyectos artísticos como por la complicidad cotidiana que nutre ambos universos.

Celeste protagonizó una película con Benjamín Vicuña que la obligó a llevar una panza de embarazada falsa, por lo que Catalina le consultó acerca de una posible maternidad junto a Santiago y respondió con claridad: “No, no, no. Es una relación muy nuevita, que lleva un año y ocho meses más o menos”.

Dlugi destacó la afinidad creativa que observaba en ambos y detalló: “Me parece que son tal para cual. Vos sos muy creativa, escribís, ilustrás, tenés muchas inquietudes y él también”. Cid coincidió y detalló sobre las cualidades de Korovsky: “Es muy buena persona. Hay algo en él que es real, de verdad, bueno y muy divertido”. Además, lo calificó como “un artista” y sumó que su costado caótico también aporta a la pareja: “Tiene todos esos condimentos. Es una relación muy linda porque también es estimulante por todo lo que está por venir”.

En la charla surgió, además, la posibilidad de compartir el nuevo proyecto que tiene pensado llevar adelante Celeste, que el que se pondrá en el rol de protagonista, guionista y productora, a la que Cid respondió entre risas: “No la voy a dirigir porque me parece mucho. Hay que estar en muchos lugares, pero capaz que Santi, ¿por qué no?”. Ambas retomaron la frase y valoraron esa chance: “Me gustaría ver esos dos espíritus creativos en acción”, propuso la conductora, y Cid devolvió: “Sí, qué intensidad”.

El costado estimulante de la relación se reflejó también en su manera de compartir el día a día. “A veces le cuento cosas de lo cotidiano y me dice: ‘Eso lo ponés en tu serie’. Le digo que no puedo contar ninguna anécdota sin que termine transformándose en material, porque todo me lo manda al archivo de la compu”, explicó la actriz, resaltando ese ida y vuelta constante de inspiración y complicidad.

La actriz intentó dar un paso más en su relación y decidió invitar a sus suegros a su casa para compartir una comida especial. La misión: impresionar a los padres de Santiago con una receta que había aprendido en una clase de cocina. Sin embargo, lo que prometía ser una velada perfecta terminó con una inesperada escena en llamas que desató carcajadas y risas entre los presentes.

El momento quedó registrado gracias a André Horvilleur, el hijo de Cid junto a Emmanuel Horvilleur. Atento y divertido, André grabó a su madre en plena faena culinaria, mientras luchaba contra los nervios por el debut frente a los padres de su pareja. En el video, compartido luego en las historias de Instagram de la actriz, se ve cómo una llamarada irrumpe en la cocina y sorprende a todos los invitados, sumando una cuota de desborde y humor a la jornada.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Cid al mostrar el video del blooper doméstico, y acompañó la publicación con el hashtag “Puede fallar”.

El propio Santiago no quiso quedarse al margen de la situación y decidió replicar el video en sus redes sociales. Con su característico sentido del humor, agregó: “Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás”, y enseguida aclaró, entre risas: “La receta no incluía el flambeado”.