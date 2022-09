Celeste Cid habló de sus dificultades a la hora de conocer a un hombre: «No sé si tienen miedo»

Compartir

En mayo, Celeste Cid anunció su separación del artista audiovisual Iván Pierotti, luego de cuatro años de relación. . “Estoy sola y muy bien”, aseguró Celeste cuando dio la noticia en público. Luego agregó: “Se puede ser libre estando con otro, porque el otro también es un espejo que nos hace ver un montón de cosas, y uno solo no tendría una consciencia de libertad”.

Ahora, la actriz y modelo está disfrutado de su soltería y aprovecha para dedicarse full time al cuidado de sus hijos y pone sus energías en cumplir con sus compromisos laborales. “Estoy sola, súper bien y divirtiéndome”, señaló en una entrevista con Implacables, el programa de espectáculos que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve.

Durante la charla, confesó que muchas veces ser famosa no la ayuda a la hora de conocer posibles candidatos: “Nadie se te acerca. No sé si me tienen miedo, pero creo qué hay algo que es que me imaginan de una manera que no soy…”. Incluso admitió que en ciertas oportunidades ella tuvo que dar un “empujón” a la otra persona para concretar alguna salida romántica. “A veces es una la que tiene que avanzar un poquito. ¡Darles un ayudín!”, manifestó entre risas.

En la entrevista también contó que su hijo mayor, André, fruto de su relación con el cantante Emmanuel Horvilleur, cumplió 18 años. “No lo puedo creer, está muy alto, divino. ¡Polémico, hemos crecido! En buena hora”, reconoció Cid, quien también es mamá del pequeño de cinco años, Antón, fruto de su noviazgo con el actor Michel Noher.

Cuando André cumplió la mayoría de edad, la ex Chiquititas le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram con varias imágenes familiares, y luego mostró la tierna respuesta de su hijo. También aprovechó para destacar el rol del cantante como padre.

“Hace 18 años soy madre del pibe más hermoso del mundo. Bueno, sensible, conectado, inteligente y buen amigo de sus amigxs”, expresó en el epígrafe de la publicación que incluye cuatro fotos, y en una aparece también con su hermano menor. “Te amo hasta pasar el infinito, lo que sigue, 20 estaciones después”, sentenció, conmovida por el paso del tiempo y la persona en que se convirtió aquel bebé que flechó su corazón desde el instante en que cruzaron miradas, tal como mostró en otra de las postales.

“Hicimos todo bien, papito Emma. Gracias por esta aventura compartida”, escribió en el final, y etiquetó a Horvilleur. En los comentarios dijo presente también su expareja, Michel, quien felicitó al cumpleañero: “¡Feliz cumple a ese hermano mayor!”, al igual que su padre, Jean Pierre Noher, quien halagó a Celeste: “¡Felicidades para André y felicidades todas para esa mamaza!”. También se sumaron una gran cantidad de colegas: Julieta Nair Calvo, Nancy Dupláa, Nico Vázquez, Mercedes Morán, entre muchos más.

A través de sus historias de Instagram, compartió una captura de pantalla del mensaje que recibió de su hijo: “Te amo ma”, a lo que ella respondió: “Yo a vos, para siempre, siempre, siempre”. Emocionada por el gesto del flamante mayor de edad, admitió: “Para mí no hay más arriba que esto”. Emmanuel hizo lo propio también en sus stories, con una imagen del joven y su cariño puesto en palabras: “Feliz cumple, ¡te amo!”.

