Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto

La reciente aparición pública de Celeste Cid en la presentación de la película Papá x 2, donde comparte elenco con Benjamín Vicuña, reavivó el debate en torno a los comentarios sobre su imagen y las especulaciones acerca de posibles cirugías estéticas. La actriz, que se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de la televisión y el cine argentino desde su debut en Chiquititas en 1997, volvió a enfrentar las críticas con una postura clara y reflexiva. En diálogo con el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Cid profundizó sobre la presión social que recae sobre las mujeres respecto al envejecimiento y la apariencia física, y cuestionó la facilidad con la que se emiten juicios negativos en redes sociales.

Durante la entrevista, la actriz sostuvo que la problemática trasciende el ámbito de la exposición mediática y afecta a todas las mujeres, independientemente de su nivel de notoriedad. “Me parecía bien decir algo al respecto y, y siento que es algo que nos pasa a las mujeres en general, más allá de estar expuesto o no. Hoy en día todos estamos expuestos en nuestras redes con mayor o menor caudal de gente, pero como la sensación que me deja es primero que, que fácil, ¿no?, tirar mala onda. Es tiempo de vida de uno que no hay que invertirlo para mi gusto de esa manera”, afirmó Cid en el ciclo televisivo.

La actriz también hizo hincapié en la presión que existe sobre las mujeres para mantener una imagen juvenil, señalando que la expectativa de no envejecer resulta dañina y poco realista. “Pero además siento que las mujeres tenemos un tema como de no estar permitido envejecer y eso me hace ruido. Me lastima la expectativa irreal, ¿viste? Porque ya ahora incluso siento que es una época en donde no solo nos comparamos con las personas que vemos en Instagram, que si a mí me ves en Instagram no soy la misma persona, porque te ponen una luz que te plancha la cara, te maquilla una maquilladora que es espectacular. O sea, todo es bárbaro. Estas tres horas para un momento de una foto que no es la vida real. Entonces, como ese anhelo de llegar a lo inalcanzable es absurdo, ¿viste? Y costoso, porque también hay mucha gente que realmente la pasa mal con eso. Entonces me parece que hay que estar muy centrados y también dar mensajes amorosos, incluso cuando uno usa el teléfono y deja un mensaje a otro”, expresó Cid en la entrevista, subrayando la distancia entre la imagen digital y la realidad cotidiana.

La repercusión de sus palabras se suma a un episodio reciente en el que la actriz, madre de André y Antón, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram tras recibir una oleada de comentarios sobre su aspecto físico. En ese posteo, Cid fue contundente: “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, escribió, desmintiendo las versiones que circulaban en redes sociales sobre supuestas intervenciones estéticas.

La exposición mediática de los últimos días, tras un breve período de bajo perfil, generó una serie de reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios debatieron sobre su apariencia y la posibilidad de que se hubiera sometido a procedimientos estéticos. Frente a estos cuestionamientos, la actriz respondió de manera directa: “Leí algunos comentarios, sobre todo hablando de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20’, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”, compartió en su publicación.

En ese mismo mensaje, Cid agradeció el apoyo recibido por parte de quienes valoran su trayectoria artística: “Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo… 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos”, destacó la actriz, quien este año celebra tres décadas de carrera.

La reflexión de Cid también abordó el trasfondo social de los comentarios negativos, especialmente cuando provienen de otras mujeres. “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer’”, sostuvo en su descargo, señalando la necesidad de revisar los mandatos culturales que pesan sobre el género femenino.

En su análisis, la actriz remarcó la inevitabilidad del paso del tiempo y la importancia de aceptarlo: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, también es tiempo de nuestras propias vidas”, afirmó en su publicación.

Actualmente, Celeste Cid se encuentra abocada a nuevos proyectos creativos, explorando roles como directora, productora y guionista. “Empecé a ver más cercana la posibilidad de dirigir, producir y escribir. Es mucho trabajo. Estoy muy impresionada. No porque actuar no sea un trabajo, sino que al actuar te dan un material que ya está digerido. Me interesaba salir un poco de la cosa individual de la actriz y pasar a pensar en los otros personajes, pensar los conflictos, cómo los resuelven”, explicó la actriz sobre su presente profesional. Su libro Intimidad y una novela en desarrollo marcan nuevas etapas en una carrera que continúa en expansión.