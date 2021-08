Celeste Muriega reveló una charla íntima que tuvo con Barby Silenzi en medio de rumores de crisis con El Polaco

Compartir

La panelista dio a conocer detalles de la conversación que mantuvo con la bailarina en la edición especial de Intrusos.

Luego de que en la edición especial de Intrusos deslizaron la posibilidad de que Barby Silenzi y El Polaco estén atravesando una nueva crisis de pareja, Barby Silenzi dio a conocer una charla íntima que mantuvo con la bailarina tras bailar el caño con el cantante en La Academia en su reemplazo.

“Yo soy muy amiga de Barby. Y sé que siempre tienen problemas entre ellos. Lo que no quiero es quedar como una tercera en discordia cuando no lo soy. Entonces, lo primero que hice cuando vi que había un tema, fue hablarlo con ella”.

“Yo, claramente, no voy a hacer nada con el Polaco. Nunca, jamás en la vida. Y Barby lo sabe. Ella me dijo ‘tranquila, amiga. Yo confío cien por ciento en vos. Yo sé que vos, nada que ver, pero el problema es con el Pola’”, agregó Muriega.

Días atrás, Silenzi había confesado sus deseos de volver a agrandar la familia con su novio, con quien tiene a Abril, en una nota que dio para Los Ángeles de la Mañana: “A mí me gustaría ser mamá de vuelta, sí. Aunque sea uno más me gustaría, y ahí ya estamos. Ojalá que sea varón”, había remarcado.

