Celeste Ruíz Díaz: “En la calle se respira el cambio”

Compartir

Linkedin Print

La concejal capitalina, Celeste Ruíz Díaz, quien buscará su reelección con el sublema “Evolución”, se refirió a su campaña bajo el slogan “Chau Gildo” que incluso fue respondido por el propio gobernador provincial quien dijo que no se va a ir porque “la gente no quiere”. “No es un simple eslogan, este gobernador que está hace un cuarto de siglo exhibe resultados y estadísticas tristes para Formosa”, aseveró.

Seguidamente indicó que “en las calles se respiran cambios” y lamentó que “no es una coincidencia que mi cartelería con ese eslogan haya sido destruida en horas de la madrugada”.

Asimismo, al hablar de las cenas que realizan los candidatos oficialistas lanzó: “no recorren los barrios, hacen cenas de recaudación y actos. Con una cena no se borra que a esta gente la persiguieron por trabajar, que tienen causas por trabajar, que la metieron presa por salir a protestar por sus derechos. Una cena no borra eso, una cena no borra que al comerciante lo tuvieron meses a puerta cerrada y algunos fundieron. Si se repiten los resultados de las PASO acá en la ciudad es un 4 2 cómodo”.

Compartir

Linkedin Print