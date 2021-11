Celeste Ruiz Díaz le pidió a la gente «que vaya a votar porque ese día decidimos nuestro destino»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Celeste Ruiz Díaz, concejal que va por la reelección con el sublema “Evolución”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO pidió a la ciudadanía que este domingo 14 de noviembre acuda a votar, «porque ese día decidimos nuestro destino».

“Estamos muy esperanzados, tenemos excelentes expectativas y esto tiene que ver con cómo nos recibe la gente en la calle, la gente está cansada de todo esto, está con mucha bronca con todo lo que sucedió porque no hay familia que no esté atravesada por algunas de las arbitrariedades, los abusos de poder o las violaciones a los derechos humanos, en todo núcleo familiar hay alguien que estuvo en un centro de detención, que estuvo varado o alguien que tiene una causa por el solo hecho de que quería ir a trabajar, todos estamos atravesados por la situación que pasamos los formoseños, hay mucha bronca y muchas ganas de cambio, yo les digo a los vecinos que toda esa bronca y esa desazón de lo que nos pasó la transformemos en esperanza y que vayamos el domingo a votar con esperanza de saber que hay un régimen que está cayendo y que estamos empezando a ver la Formosa del futuro, que se vienen nuevos tiempos y estas elecciones que son legislativas son claves y muy importantes para las que se vendrán en el 2023 donde le vamos a decir chau a Gildo Insfrán”, expresó.

“Esto es muy importante por eso les pido a todos que vayan a votar, que no se queden en sus casas, que no les gane la bronca, que lleguen como sea y que vayan a votar porque ese día cada uno de nosotros con el voto decidimos nuestro destino, es el momento más importante de la democracia donde cada uno de nosotros valemos uno y somos todos iguales y ese derecho supremo es algo que no podemos resignar y no podemos dejar que la angustia de todo lo que pasamos nos gane, por el contrario”, animó a los formoseños.

“La Formosa que conocemos no va a existir más, estamos viviendo los últimos tiempos de este régimen y eso es algo que se palpa en el ambiente, que la gente lo dice, todas estas cosas las tenemos que recordar y tener muy presente para construir una Formosa distinta y donde este tipo de prácticas estén desterradas”, aseveró.

Además la edil criticó la ley de lemas y aseveró que en ”Formosa tenemos una grave situación con este sistema electoral que entre muchísimas otras cosas, viola la voluntad política del electoral, no es un sistema electoral amigable a la participación política de la mujer”.

Expresó que de cara a los comicios, “estoy contenta, creo que tenemos mucha esperanza, muchas expectativas, hemos estado recorriendo los barrios, hablando con la gente y hay un gran recibimiento, la gente no se olvida de todo lo que pasó pero tampoco se olvida de quienes estuvimos ahí dando batalla y dando pelea, la verdad es que esperamos y tenemos grandes expectativas para el domingo”.

“Creo que hemos conformado un gran equipo de trabajo con gente joven, preparada, capacitada porque estamos preparados para hacernos cargo de la provincia y de la ciudad que se viene, somos una nueva generación de jóvenes que está dispuesta a asumir el desafío de llevar a Formosa hacia la Formosa del futuro. Creo que soy una mujer que siempre estuvo, que en estos cuatro años trabajó, siempre estuve presente, hice públicos mis aportes, mis proyectos, intervenciones, cuando Formosa y la gente lo necesitó estuve ahí como una más en todo el proceso de lucha. Siempre estuve y tengo ganas de seguir estando para acompañar a la gente y ser protagonista en la construcción de la Formosa que se viene”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp