Celeste Ruíz Díaz: «Los argentinos no damos más, este país está al borde del caos»

A través de un video, la ex concejal capitalina y dirigente de Evolución Radical, Celeste Ruíz Díaz se mostró preocupada por la situación social, política y económica del país, pidió a nuestros máximos representantes que «se hagan cargo» y se ocupen de los problemas «que tenemos los argentinos». «No damos más, este país está al borde del caos», lanzó.

«Estoy iniciando este video con un dólar a 335 pesos, muy probablemente cuando finalice el precio sea otro, este es el nivel de caos que estamos viviendo en estos momentos en la República Argentina, mientras tanto tenemos una ministra de economía que este es un mercado marginal y que no nos afecta en nada», comenzó Ruíz Díaz.

Seguidamente le dijo a la ministra Silvina Batakis que «en los supermercados faltan mercadería de todos los rubros, la gente no se puede comprar un auto, moto, articulo de construcción o de ferretería, todos están especulando porque no saben cuál va a ser el precio que van a tener en cuestión de solo horas».

«Mientras tanto la Vicepresidenta de la Nación está más preocupada por cuántos miembros debería de tener la Corte Suprema de Justicia de la Nación para poder zafar de cada una de las causas en las que está implicada», cuestionó.

Consideró entonces que «la crisis política por la interna que existe entre el Presidente y la Vicepresidenta es la principal causa de toda esta tremenda situación que estamos viviendo los argentinos».

En este marco, pidió «encarecidamente» que «resuelvan sus problemas, empiecen a gobernar» porque «los argentinos no damos más, este país está al borde del caos, está por explotar, tenemos un dólar que no se aguanta, la inflación se está comiendo nuestros salarios, la gente no llega a fin de mes, está pasando hambre mientras ellos pelean como dos vedets por la marquesina de la calle Corrientes».

«Ocúpense y preocúpense de los problemas que tenemos los argentinos que todavía les queda un año de gobierno, por suerte, después de eso se van, son el peor gobierno de la historia», cerró la radical.

