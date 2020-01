Cementerio San Antonio: denuncian el robo de puertas de aluminio de varios panteones

Compartir

Formoseños indignados se comunicaron con el Grupo de Medios TVO para denunciar el robo de puertas de aluminio de panteones del cementerio San Antonio de esta ciudad.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo que genera malestar y angustia entre los familiares que tienen allí sus seres queridos.

Los damnificados quisieron hacer público lo que ocurre para advertir a las demás familias sobre esta situación que además del gran perjuicio que ocasiona, les genera mucha tristeza por tratarse de un lugar «sagrado» donde descansan los restos de sus personas amadas.

En ese marco una damnificada señaló que «el robo de puertas se viene dando desde hace mucho tiempo, hace unos dos años ya había pasado que se robaron un montón y como se denunció pusieron hasta seguridad, pero después se relajaron y otra vez empezó a pasar lo mismo».

Asimismo contó que «el de mi familia robaron entre el domingo pasado y este fin de semana, ya hay 20 denuncias en la comisaría Cuarta y yo creo que debe haber más familias damnificadas que aún no saben, incluso los expedientes se encuentran en el juzgado correccional n°2 del Poder Judicial».

«Cada vez que venimos al cementerio tenemos mucha angustia porque no sabemos con qué situación nos vamos a encontrar, a veces es el tema de que se roban flores, placas, pañuelos, lo que sea pero este perjuicio es mayor, son puertas costosas y a todas las familias nos cuesta comprar para que se las roben en una noche, aunque no sé la verdad cómo es el sistema, hay gente a la que ya le robaron hace un mes y recién se entera cuando viene al cementerio», expresó.

De la misma forma otra damnificada denunció que «lo peor es que cuando pasan estas cosas no sabemos a quién reclamar, los cuidadores nos dicen que el cementerio es grande, que no pueden estar en todos los lugares a la vez, pero alguien está entrando a llevar esto como si nada, el cementerio tiene portón y todo pero no es suficiente para parar esto, deben entrar por el fondo y las van sacando de a una. Es lamentable lo que pasa con esto y cada vez somos más los perjudicados. Esta es la segunda vez que nos toca a nosotros y ya no damos para más, no puede ser».

«Estuve hablando con otra familia y les ocurrió lo mismo, no hace ni 2 meses que mandaron a poner la puerta y no está, incluso se tomaron el trabajo de sacar hasta las aberturas, tienen tiempo para hacer todo esto y no puede ser que nadie vea nada», expresó otra mujer.

«Todo el tiempo estamos sufriendo estos actos de vandalismo y robo en el cementerio. Ya pasó otras veces donde incluso fue peor, se llevaron varias puertas juntas lo que demuestra que operan en grupo. No respetan nada y hasta los altares se llevaron alguna vez, una vergüenza lo que pasa en nuestro cementerio», manifestó molesta una vecina.

«Las denuncias están hechas y los reclamos también, alguien tiene que brindar una solución y que haya más seguridad en el cementerio, es un lugar sagrado para quienes tenemos familiares acá y nos genera malestar lo que pasa, mi mamá que es una mujer entrada en años no podía dejar de llorar después de ver lo que hicieron porque incluso se robaron la placa con la foto de mi hermano, una locura», relató indignada otra joven.

Para finalizar, pidieron que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para darle fin a estos actos de vandalismo que el cementerio municipal viene sufriendo desde hace tiempo, causando un serio perjuicio y angustia en los damnificados.