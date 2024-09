Central Córdoba derrotó 2-1 a Barracas Central en un duelo clave por la permanencia

El calor de Santiago del Estero fue un aliciente más para Central Córdoba, que recibió a Barracas Central en el Estadio Único Madre de Ciudades después del mediodía. Las altas temperaturas parecieron favorecer al dueño de casa en el duelo clave que se disputó en el norte argentino, que se asemejó al de una “verdadera final por la lucha de la permanencia”.

La velocidad de Luis Miguel Angulo fue clave para que el Ferroviario pueda abrir el marcador. Es que el colombiano desbordó por el sector derecho y con una punzante descarga habilitó a Lucas Varaldo, quien resolvió de primera para dejar sin posibilidades a Rafael Ferrario. La mínima ventaja no conformó al equipo de Omar De Felippe y antes de que los protagonistas se fueran al descanso José Florentín improvisó una asistencia perfecta para que Juan Meli se disfrace de delantero (con pisada incluida) y defina contra el palo más lejano del arquero. Con el 2 a 0 todo parecía resuelto, pero Ruben Darío Insua se negaba a la resignación y en el entretiempo pateó el tablero.

Sin embargo, los cinco cambios que hizo el Gallego no dieron los resultados deseados y el Guapo recibió un duro golpe que generó mucha preocupación de cara al futuro inmediato. Es que el descuento llegó en el sexto minuto adicional a través del hijo del ex estratega de San Lorenzo, Rodrigo Insúa, a través de un penal que Sebastián Valdez le cometió a Maximiliano Puig. Un consuelo que no sirvió de nada. Para Central Córdoba, en tanto, el triunfo le permitió alejarse de Tigre en la Tabla Anual (por ahora sería el equipo que disputaría la Primera Nacional) y engrosar su promedio para tomar más distancia de Independiente Rivadavia, el rival que por coeficiente también estaría perdiendo la categoría.