Central de Tevez derrotó 1-0 a Newell’s en un clásico rosarino cargado de tensión

Rosario Central venció 1-0 a Newell’s en el partido que paraliza a una ciudad y que se disputa en el Gigante de Arroyito. Fue un encuentro friccionado, con pocas llegadas, juego fuerte y polémicas. El único tanto lo marcó de cabeza Alejo Veliz en la primera mitad. Es la primera victoria en el clásico rosarino para Carlos Tevez, entrenador del Canalla.

En el primer tiempo, el visitante comenzó mejor con el dominio del balón y precisión en el juego. Tuvo dos situaciones claras: un remate franco de Pablo Pérez dentro del área, tras un gran desborde de Ramiro Sordo, y otra de Juanchón García de volea después de madrugar a su marcador a la salida de un saque lateral. Antes, la polémica: Facundo Buonanotte desbordó y Julián Fernández no llegó a cerrarlo sobre la línea de gol. El contacto produjo la lesión del mediocampista local; aunque el VAR revisó la jugada, no llamó a Fernando Espinoza para reverla en vivo.

Y si Pablo Pérez había perdido un gol insólito anteriormente, se reinvidicó salvando lo que era el 1-0 de Central en los pies de Gino Infantino. El 8 rojinegro se tiró al suelo para bloquear el tiro que olía a gol del ingresado volante canalla. Los dirigidos por Tevez empezaron a mejorar lentamente y tuvieron una última jugada a los 43′: Candia envió un tiro libre al área y Alejo Véliz le ganó a Lema en la altura y la clavó en el ángulo de cabeza. Fue el quiebre del cero.

En el arranque del complemento la línea de cinco en el fondo de Newell’s no impidió nuevos ataques canallas cuyas credenciales fueron por su lado izquierdo y Veliz se perdió el segundo en un mano a mano que desvió el arquero Franco Herrera.

El encuentro entró en una meseta y una pelota parada fue la más clara de Newell’s luego de un tiro libre de Ramiro Sordo que Willer Ditta conectó y la pelota pasó cerca. Luego el propio defensor colombiano debió haber sido expulsado por una fuerte patada abajo, pero solo recibió la tarjeta amarilla.

Luego Central decidió no atacar ni liquidar el encuentro y esperó en su campo. La Lepra se siguió acercando con más futbolistas, pero sin ideas claras para poder lastimar en el área rival. El equipo dirigido por Carlos Tevez aprovechó del juego friccionado para poder enfriar el partido lleno de tensión como suele ocurrir en el clásico.

Las faltas de ambos lados continuaron y el trámite no dio para mucho más. En el final Newell’s volvió a recurrir a la pelota parada para buscar el empate. Pero la última que tuvo fue por una jugada que terminó en un pelotazo cruzado, Genaro Rossi ganó en el área y le quedó a Nazareno Funez que se perdió un gol increíble al lado del arco.

Newell’s perdió la chance de poder alcanzar la punta y es quinto a tres unidades de Argentinos y Atlético Tucumán. Mientras que Rosario Central sigue sumando y de a poco escala en la tabla en la que ahora es 17°. En la próxima fecha La Lepra recibirá a Defensa y Justicia el lunes (19.00). Mientras que el Canalla visitará a Arsenal el martes (20.00).

