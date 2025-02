Central le ganó 2-1 a Newell’s en el clásico de Rosario y es líder de la Zona B del Torneo Apertura

El fútbol argentino se paralizó ante la presencia de un nuevo clásico rosarino, que abrió la jornada del domingo del Torneo Apertura del fútbol argentino. Rosario Central le ganó 2-1 a Newell’s en el enfrentamiento en el estadio Marcelo Bielsa. Se trató de un duelo interzonal por la sexta fecha del campeonato local. Con esta victoria, el Canalla es líder de la Zona B y La Lepra sumó su quinta derrota en el torneo.

Newell’s arrancó mejor avisó con dos jugadas de pelotas paradas, una de ellas con un cabezazo de Alejo Montero. Pero de contra Central casi convirtió: luego de una gran corrida de Jáminton Campaz, quiso asistir a Enzo Copetti, pero Tomás Jacob buscó despejar, la pelota se desvió en su compañero Saúl Salcedo y dio en el travesaño.

En la siguiente el Canalla abrió el marcador. Fue a los 15 minutos luego de un tiro de esquina ejecutado por Ignacio Malcorra en la que La Lepra marcó mal, Carlos Quintana anticipó y Gaspar Duarte apareció solo para firmar el 1-0. La jugada fue revisada por el VAR por un supuesto fuera de juego de Duarte, pero el delantero estuvo en posición lícita.

Luego del arranque intenso, el trámite entró en una meseta con un juego friccionado y pocas llegadas a las áreas. El conjunto rojinegro dirigido por Mariano Soso siguió buscando con centro o algún tiro libre y recurrió al guante derecho de Éver Banega, pero no pudo lastimar.

Fue un primer tiempo parejo y cortado en el juego. Central se quedó sin Facundo Mallo a los 6 minutos por molestias en el gemelo derecho y fue reemplazo por Juan Komar. Con la victoria de la Academia rosarina se fueron al descanso.

En el comienzo del complemento La Lepra reaccionó y buscó el empate. Lo metió al Canalla en su campo y David Sotelo tuvo la más clara para el local, pero Jorge Broun le ahogó el grito.

Newell’s se acercó, pero no pudo y recibió otro puñal de Central. A los 63 minutos Malcorra ejecutó un tiro libre, Carlos Quintana ganó arriba con autoridad en el área y Jáminton Campaz metió otro cabezazo para ampliar las diferencias.

El trámite se volvió vertiginoso ya que Newell’s se la jugó por el descuento y dejó espacios en el fondo. Fatura Broun se agigantó en el arco visitante con otras salvadas ante Alejo Tabares y Carlos González. El guardameta fue clave para defender la victoria.

Aunque a los 87 minutos el elenco rojinegro consiguió el descuento con un remate de media distancia de Banega que venció la resistencia de Broun. Fue un golazo del ex jugador de la selección argentina.

El final fue dramático con un Newell’s que fue por el empate y con su defensa desarmada, lo que fue aprovechado por Central, que igual no pudo aumentar en el marcador.

Central se impuso por sus pilares: Quintana que ganó en las dos áreas y asistió en los dos tantos. Por Campaz por ser punzante con sus proyecciones y su gol. Y Broun, que evitó la caída de su valla en el resto de las llegadas de Newell’s.

Con este triunfo, Rosario Central trepó a la punta en soledad de la Zona B con 14 puntos, pero deberá aguardar al partido de Independiente (12), que este lunes visitará a Platense. También, San Lorenzo (11), que mañana visitará a Instituto de Córdoba.

Newell’s, por su parte, se ubica en el 13º puesto entre 15 equipos en la Zona A. De momento es el quinto partido que pierde en el certamen y ganó solo uno. Habrá que ver qué pasará con el entrenador Soso.

En la próxima fecha, Rosario Central recibirá a Sarmiento de Junín el sábado desde las 17.00. Mientras que Newell’s visitará a Barracas, el lunes, a partir de las 17.00.

Formaciones:

Newell’s: Keylor Navas; Martín Luciano, Saúl Salcedo, Tomás Jacob; Alejo Montero, Éver Banega, Luca Regiardo, David Sotelo, Fernando Cardozo; Mateo Silvetti y Carlos González. DT: Mariano Soso.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Federico Navarro, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jáminton Campaz; Gaspar Duarte y Enzo Copetti. DT: Ariel Holan.