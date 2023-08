Central presentó «sus primeros» refuerzos: El formoseño Maxi Lovera y Axel Werner

De la conferencia de prensa, en Arroyo Seco, también habló el manager Federico Lusenhoff y dijo que son las primeras incorporaciones, «pero no las últimas» en este mercado de pases”.

En Arroyo Seco Rosario Central presentó a Maximiliano Lovera y Axel Werner, los dos refuerzos que llegaron a Arroyito esta semana. El delantero, tendrá su segunda etapa en el club, y el arquero dijo que viene «a sumar y lograr algo importante».

«Estoy a disposición para jugar, donde Miguel (Russo) me quiera poner. Venía entrenando y me siento muy bien, me faltan más minutos de juego pero voy agarrando ritmo», declaró Lovera en la rueda de prensa desde el predio canalla.

Y aseguró que si bien tuvo otras ofertas del fútbol argentino, no dudó en regresar a Rosario tras el llamado del presidente Gonzalo Belloso. «Se había dado en el mercado pasado la posibilidad de volver y había dado el sí, pero no se pudo dar», recordó Lovera.

Respecto a qué posición considera que puede rendirle al entrenador, el futbolista de 24 años respondió: «Arriba me puedo desenvolver muy bien, tanto por derecha o izquierda, como enganche o segunda punta».

En tanto, la otra cara nueva del Canalla es el arquero Axel Werner, que llega para competir por el puesto con Jorge Broun después de la salida de Gaspar Servio, antes del final de la Liga Profesional. «Las expectativas son altas, lograr algo importante en el club y sumar», expresó el ex Atlético Rafaela.

También habló de la competencia con Fatura, dijo: «Se merece respeto, más allá de que compita conmigo en el puesto o no, todas las referencias que tengo de este grupo son buenas, eso ayuda a la adaptación».

Por su parte, el manager Federico Lusenhoff, en el comienzo de la conferencia, tomó la palabra y anticipó que las llegadas de Werner y Lovera son las primeras «pero no las últimas» en este mercado de pases. Si bien no dio nombres, el objetivo de Russo es sumar un lateral por izquierda, un zaguero central y un volante mixto.

