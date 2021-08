Centro de salud Herradura intensificó esta semana la búsqueda activa de casos

Compartir

Debido al notorio aumento de casos ocurrido durante las últimas semanas en la localidad, el equipo del centro de salud Herradura, dispuso de un operativo de rastrillaje destinado a reforzar la búsqueda activa de casos en este punto del territorio provincial.

La directora del efector, doctora Martha Domínguez, comentó que otro de los criterios que se tuvo en cuenta para fortalecer los testeos masivos, fue “el número de contactos estrechos, teniendo en cuenta que los positivos eran integrantes de familias numerosas”.

Señaló que las salidas fueron a todos los barrios, comenzando el día lunes por el barrio Andresito “donde fue el foco con mayor cantidad de infectados” y luego continuaron por: Corvina, Independecia, San José, Don Bosco, La Plata, 8 de Diciembre, San Cayetano “y finalmente el barrio La Playa”.

Sobre lo anterior, aseguró que “nos organizamos muy bien con todo el personal. Estoy muy agradecida con cada uno de ellos porque todos colaboraron, no solo para salir a los barrios a hisopar, sino también para seguir haciendo los hisopados en el centro de salud a los vecinos que, paralelamente, se acercaron a solicitarlo y para mantener activos cada uno de los servicios de salud que, diariamente, damos a nuestra comunidad”.

“Contamos también con la ayuda del personal municipal, más los militantes por la salud y la vida, personal del Consejo Deliberante y agentes policiales. Unidos es la única manera de salir adelante en este escenario que hoy nos toca atravesar”, amplió.

En tanto, detalló que en cada barrio fueron colocadas postas de testeos con tres mesas cada una, “donde disponíamos de todos los elementos necesarios para recolectar las muestras que luego fueron enviadas, para su análisis, al laboratorio PCR del Hospital de Alta Complejidad”.

“Cuando el resultado es positivo, se llama vía telefónica a la persona para comunicarle la situación y se le da las opciones para que cumpla con su cuarentena de aislamiento. Le damos un número de teléfono de nuestro centro de salud para que nos envíen un mensaje o nos llamen, para consultarnos cualquier cosa, o para pedir algo que necesitan, o que nos avisen si no se sienten bien o presentan algún síntoma o complicación. A la vez, nosotros estamos en contacto permanente a través de llamadas y vamos al domicilio para hacer los controles”, refirió sobre el abordaje de los casos positivos.

Hizo notar que el operativo de la semana “fue exitoso”, ya que los vecinos respondieron muy bien a la convocatoria y si bien el testeo no es obligatorio, sino que es voluntario, “podemos decir que tuvimos una adhesión significativa y lo fundamental es que con este trabajo detectamos los positivos asintomáticos, que son los que aún sin presentar síntomas, siguen contagiando y eso es lo que debemos evitar, que el virus se siga propagando”.

