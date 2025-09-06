Centros de estudiantes impulsan un programa de desayunos y meriendas para acompañar a los alumnos

Coincidiendo con el inicio de las cursadas del segundo cuatrimestre, los centros de estudiantes pertenecientes a la agrupación LíneAzul comenzaron a implementar un programa de desayunos y meriendas gratuitos para los estudiantes de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). La iniciativa busca no solo brindar un apoyo alimentario, sino también fortalecer el sentido de comunidad y acompañamiento en la vida universitaria.

Desde distintas facultades se organizaron cronogramas específicos para garantizar que los estudiantes puedan acceder a este beneficio en distintos días y horarios. En la Facultad de Recursos Naturales (FRN), el consiliario Jorge Hotesen explicó: “Comenzamos con el desayuno y la merienda. Los martes y viernes se sirve el desayuno de 9 a 11, y los miércoles de 17 a 19 damos la merienda. Esto será hasta el 21 de noviembre, cuando termine el cuatrimestre”.

En tanto, desde la Facultad de Humanidades (FH), el vicepresidente del Centro de Estudiantes, Renzo Rivas, indicó que el esquema se ajusta a la demanda estudiantil: “Por ahora, programamos los desayunos y meriendas de lunes a miércoles. También los servimos los jueves y viernes, dependiendo de la cantidad de estudiantes que se acerquen”.

Por su parte, Alexis Bobadilla, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Administración, Economía y Negocios (FAEN), remarcó el impacto positivo que tiene el programa en la motivación académica: “Esta semana comenzamos a servir desayuno a las 9 hs y merienda a las 17 a los chicos, los días lunes, miércoles y viernes. Este es un logro importante, para darles a los compañeros un incentivo para que asistan a las cursadas con ganas”.

La propuesta, que se extenderá hasta fines de noviembre, se presenta como una respuesta solidaria en un contexto económico complejo, en el que muchos estudiantes enfrentan dificultades para sostener gastos básicos mientras cursan sus carreras.

En ese marco, el rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler, celebró el compromiso estudiantil y resaltó el valor institucional de la medida: “Celebro que los centros de estudiantes, como Línea Azul, garanticen desayunos y meriendas, porque más que un gesto solidario, es una política concreta de acompañamiento que fortalece la permanencia y el bienestar de nuestra comunidad universitaria”.

La experiencia, además, se presenta como un ejemplo de gestión estudiantil participativa, en la que las agrupaciones canalizan sus esfuerzos en acciones de impacto directo para los alumnos. Desde los centros de estudiantes adelantaron que el objetivo es mantener y ampliar estas instancias de apoyo en el futuro, evaluando nuevas estrategias para cubrir la creciente demanda.