Centros de salud y hospitales conmemoraron el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

yer, se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, como cada año, con el objetivo de concientizar a la población de todas partes del mundo sobre esta enfermedad y, sobre todo, para promover su detección y diagnóstico tempranos, acciones primordiales que deben acompañar a la prevención.

En ese marco, los centros de salud y hospitales de la provincia de Formosa, tanto de la capital como del interior, rindieron homenaje a este día tan caro para el cuidado de la salud, llevando adelante numerosas acciones dirigidas a la comunidad en general.

Así fueron concretadas charlas en distintos puntos, caminatas, conversatorios, promoción callejera, difusión a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, entre otras tantas.

Las actividades apuntaron a fomentar, principalmente en las mujeres, el cumplimiento de los controles y estudios que posibilitan detectar el cáncer de mama en sus fases más tempranas, teniendo en cuenta que detectado a tiempo tiene una tasa de curación muy alta.

Recomendaciones

Al respecto, los equipos de salud insistieron en realizar con frecuencia el autoexamen de mama, que es sencillo, no tiene ningún costo y para que sea efectivo deben hacerse mensualmente, luego de cada menstruación.

También recordaron la importancia de acudir a los controles médicos periódicos y, sobre todo, de cumplir con la ecografía mamaria y mamografía, orientados a detectar la enfermedad a través de dichos estudios de diagnóstico por imagen.

En ese sentido, hicieron hincapié en que, a partir de los 40 años, repitan anualmente una mamografía de control, un estudio que el sistema de salud público de nuestra provincia, ofrece de manera gratuita y se puede acceder al mismo en distintos hospitales y centros de salud que se ubican en localidades del interior y en la capital.

Sobre eso recordaron, que la mamografía también deben hacerse las mujeres que aunque no hayan alcanzado los 40 años, presenten síntomas como: cambio de tamaño, forma, color o aspecto de la mama; aparición de algún bulto; engrosamiento, enrojecimiento, grietas o cambios en la piel de la mama; alteración del pezón o la aréola, secreción de líquidos por los pezones, entre otros.

Y además, aquellas mujeres que, si bien, no tienen todavía esa edad, tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, es decir parientes de primera línea que hayan padecido la enfermedad.

Destacaron que la mamografía tiene una alta eficacia en la detección de tumores que están presentes pero se mantiene en silencio, sin síntomas evidentes. Es decir, que por medio de una imagen, es capaz de advertir la presencia de lesiones y tumores en las mamas que son de tamaño muy pequeño, milimétrico e imperceptible a través de otro método de diagnóstico.

Un sistema de salud muy

bien preparado para el abordaje

Por otra parte, los equipos de salud, dieron a conocer a la población que los efectores sanitarios de toda la provincia, trabajan de manera incesante y articulada para llevar adelante el abordaje del cáncer de mama, desde la consulta, los estudios, el diagnóstico y el tratamiento.

Pusieron de relieve en relación a eso, que cada año, durante el mes de octubre el Gobierno de la Provincia de Formosa refuerza su compromiso de lucha contra esta enfermedad, concientizando a la comunidad y poniendo a disposición los medios necesarios para facilitar el acceso a los controles y estudios de diagnóstico de forma completamente gratuita.

Para ello, el Sistema Público de Salud Provincial cuenta con profesionales muy bien capacitados para dar la mejor atención. A su vez, posee equipos de primer nivel, con tecnología de punta, que permiten un diagnóstico preciso y oportuno, para luego llevar adelante el mejor tratamiento para cada paciente.