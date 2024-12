Centurión: «El radicalismo busca la unidad y el cambio en Formosa»

En el piso de Expres en Radio Diego Centurión, militante de la Unión Cívica Radical (UCR) y recientemente elegido en la última Convención Radical para mediar con otros partidos y buscar acuerdos y alianzas, se mostró optimista pero realista sobre el futuro de Formosa. A lo largo de su vida militante, Centurión ha sido testigo de los altibajos de su partido y de las transformaciones de la política local, pero su principal objetivo sigue siendo claro: el bienestar de los formoseños.

«Un camino de lucha constante»

«Soy militante de la UCR desde que tengo uso de razón», afirma Centurión, quien señala que la UCR ha logrado colocar muchos candidatos en diversos cargos, como diputados nacionales, provinciales y concejales. Sin embargo, reconoce que aún no han logrado llegar al gobierno provincial. «Es una materia pendiente», dice, recordando que, en su momento, el radicalismo llegó a la intendencia de la ciudad de Formosa con Gabriel Hernández. «Eran otros tiempos, la situación de De la Rúa marcó un antes y un después, y eso tuvo consecuencias en la provincia», añade, refiriéndose al colapso económico del 2001 y las repercusiones políticas de aquel momento, que aún parecen pesar sobre el presente de la UCR en la región.

Crítica constructiva

al gobierno provincial

Centurión aclara que su postura no es una cruzada contra el gobernador Gildo Insfrán ni su investidura, sino contra ciertos aspectos de la política provincial. «No estoy en contra de Gildo Insfrán, ni voy a atacar a la investidura del gobernador. Mi crítica está dirigida a la reelección indefinida y la Ley de Lema, una ley nefasta que fue instaurada por Vicente Joga», asegura.

Desde su mirada, hay aspectos fundamentales que aún no se han logrado mejorar en la provincia, como la falta de trabajo genuino y la migración de jóvenes formoseños en busca de mejores oportunidades. «Muchos chicos se van a estudiar o a trabajar a otras provincias y no vuelven, y eso marca un claro problema estructural», explica. A pesar de que reconoce el crecimiento y las mejoras logradas en ciertas áreas, como la infraestructura y los servicios, Centurión sostiene que la falta de oportunidades laborales es un tema pendiente. «El Gobernador sabe que las arcas del Estado ya no están para seguir aumentando», reflexiona.

Una lucha contra la

pobreza y la desigualdad

«Yo no estoy en contra de Insfrán, estoy en contra de la pobreza, de la mala salud, de que la gente no llegue a fin de mes», dice Centurión con firmeza. Para él, los problemas más urgentes que enfrenta la provincia son la desigualdad social y la falta de acceso a una vida digna para muchos ciudadanos. «Eso es lo que realmente me preocupa, y creo que tenemos que enfocarnos en eso, en presentar a la sociedad una propuesta que apunte a mejorar la calidad de vida de los formoseños», añade.

Unidad y conciliación:

el camino a seguir

Centurión tiene claro que la unidad dentro de la oposición es clave para lograr un cambio real. «La gente está cansada de ver que la oposición siempre esté peleándose por cargos personales», asegura. Por eso, su rol dentro de la Convención Radical tiene como objetivo la búsqueda de acuerdos y consensos entre los distintos sectores de la oposición. «La tarea que me dieron es importante porque creo que soy más conciliador que confrontativo. La idea es que vayamos todos juntos, que la sociedad vea que hay gente que quiere a Formosa, que quiere un cambio con ideas», explica.

Uno de los primeros pasos en este proceso de unidad se dará en la ciudad de Clorinda, donde, según Centurión, la oposición ha logrado formar una alianza que busca presentarse junta en las próximas elecciones. «La elección en Clorinda será una prueba, es algo apresurado porque el Gobernador maneja los tiempos políticos, pero es un paso importante», comenta, destacando que el acuerdo es un buen inicio para fortalecer los lazos entre los diferentes partidos opositores.

La nueva etapa del radicalismo

Consultado sobre los posibles candidatos para la elección en Clorinda, Centurión asegura que el radicalismo está trabajando con jóvenes para definir las candidaturas. «Cada partido en la alianza tendrá un sublema y pondrá a su propio candidato», detalla, y subraya que el radicalismo está comprometido con la renovación y con el trabajo conjunto para cambiar la realidad de la provincia.

Para Centurión, la política en Formosa está entrando en una nueva etapa. «Creo que viene otro ciclo, un rol para todos. Gildo Insfrán también está en ese ciclo, y si sigue insistiendo en mantener los cimientos que ya se están cayendo, su propia gente le va a decir basta», predice, haciendo un llamado a la reflexión tanto para el gobernador como para la sociedad formoseña.

Finalmente, Centurión concluye que, en esta nueva etapa, el radicalismo tiene que centrarse en la lucha por las ideas. «Ya hemos pasado por muchas etapas, hemos denunciado las injusticias, hemos ayudado a la gente. Ahora es el momento de luchar por nuestras ideas y de presentar un proyecto superior para cambiar las cosas. Porque hay algo mejor para todos, y eso es lo que debemos buscar», cerró con optimismo.