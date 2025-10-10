Ceremonia en el HCD de El Colorado: Funcionarios Locales Prestaron  juramento a la Nueva Constitución

EL COLORADO. En las últimas horas se cumplió en esta ciudad, en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, con la ceremonia de juramento a la nueva Constitución Provincial El acto contó con la presencia de las autoridades locales y acompañamiento de la comunidad coloradense.

La ceremonia contó con la presencia del Intendente Mario Brignole, la Dip. Prov. Clara Doroñuc, diversos funcionarios del Ejecutivo Comunal y acompañamiento de autoridades de otras instituciones del medio, entre ellas del ámbito educativo y fuerzas policiales del medio.

La jura a la nueva Constitución Provincial mereció elogios considerando que “es un día histórico por la importancia que tiene para nuestra comunidad y la provincia al tener una moderna Constitución”.

El primero en prestar juramento fue el Jefe Comunal y seguidamente el propio Brignole le tomó juramento a sus funcionarios, directores, subdirectores, secretarios y subsecretarios. Después el Presidente del HCD, Fernando Brignole, hizo lo propio con el juramento del Intendente Brignole, para seguir con el resto de los concejales y los funcionarios dependientes del Legislativo Comunal.

El concejal Fernando Brignole, Presidente del Legislativo Comunal, dijo que “nuestros concejales y funcionarios han prestado juramento a nuestra Carta Magna, en la que nuestros Constitucionales Constituyentes han trabajado arduamente, para lograr la mejor constitución para nuestra querida provincia, para el beneficio de los ciudadanos formoseños a lo largo y ancho de la provincia, una Constitución muy moderna, integral, inclusiva y por sobre todo, que refuerza aquellos derechos que ya teníamos adquiridos, que nos da una garantía más y una impronta importante”.

Por su parte, el Jefe Comunal consideró que “es un día histórico” y se alegró de “estar compartiendo con los señores concejales y funcionarios del Ejecutivo. Agradecido que nos haya permitido estar en esta Sala de Sesiones, en un hecho tan trascendente, como jurar por nuestra nueva Constitución Provincial. Nosotros estamos siempre de buen humor y trabajando por y para nuestra gente”, dijo.