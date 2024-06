«Cero pesos se les debe», la respuesta del Gobierno tras el reclamo de provincia de Buenos Aires

El vocero presidencial, Manuel Adorni, hizo eco de los reclamos de los funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, y desestimó la “asfixia” que denunciaron desde el territorio bonaerense.

«Con respecto a lo que expresaron funcionarios de la provincia de Buenos Aires, dentro de la lógica de decir absolutamente cualquier cosa, vale la aclaración: con la provincia de Buenos Aires no hay deuda en cuanto a los flujos normales y habituales, cero pesos se les debe”, planteó el funcionario nacional.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero aclaró: “La coparticipación es de transferencia automática, así que no veo por qué debe haber deuda, es imposible que exista deuda en esos términos». «Entiendo que a lo que se refiere es a deuda en obras no terminadas y somos gustosos a que si ellos consideran que hay que terminarlas, que las terminen. Entendemos que las provincias tienen que hacerse responsables de determinadas cuestiones, algo que hasta ahora no ocurría”, amplió.

Sus aclaraciones refieren al planteo del ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, quien aseguró que la administración de Javier Milei sigue un “plan deliberado y sistemático de asfixia financiera y económica contra el pueblo bonaerense”.

Al respecto, Bianco sostuvo que las deudas escalan a 5,8 billones de pesos en materia de salud, educación y obras públicas.