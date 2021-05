Cerraron la UOCRA por casos positivos de Covid-19 en la comisión directiva

Compartir

Linkedin Print

Hilario Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina -UOCRA- y de la CGT en Formosa, confirmó que tiene coronavirus y que debido a que en la comisión directiva existen más casos de coronavirus las oficinas se encuentran cerradas.

“Estamos haciendo la cuarentena porque tuvimos un contagio generalizado dentro del sindicato, por protocolo tuvimos que cerrar por 14 días la seccional, hasta que podamos recuperarnos todos”, dijo.

Agregó que “yo di positivo ayer -miércoles-, también al secretario gremial lo tenemos en muy grave estado internado en el Hospital Evita, además al resto se le está practicando hisopados para saber si están contagiados”.

Consultado si es que tiene algún síntoma respondió que no y que “ahora ya estoy bien, ayer tuve un leve dolor de cabeza, me venía medicando porque estaba con gripe”.

“Me llamaron del Ministerio de Desarrollo Humano y les comuniqué que optaba por quedarme en mi casa a realizar la cuarentena, que no tengo síntomas hasta el momento, dentro de diez días deberán hacerme otro hisopado”, confió Martínez.

Por otro lado, al hacer referencia al estado de salud de su secretario gremial expresó: “él está muy grave, es una persona que venía con problemas en los pulmones, y el coronavirus obviamente que lo complicó aún más”.

Contagios en el sector

de la construcción

“En todas las obras se están contagiando los muchachos, esto ya desbordó, lamentablemente el virus se desparramó y hay casos en los lugares menos pensados”, asintió el secretario general de la UOCRA Formosa al ser indagado por los contagios en el sector.

“La única solución es que se prosiga con la campaña de vacunación y que se inmunice a todo el pueblo”, cerró diciendo el mismo.

Compartir

Linkedin Print