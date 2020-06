Cerró la peluquería de Lizy Tagliani debido a la pandemia: “A no bajar los brazos”

Compartir

El mismo lugar que le abrió las puertas del espectáculo, permitiéndole cumplir el sueño de realizarse como artista, acaba de cerrar luego de 12 años. El inconveniente de este contrasentido es que la situación no afecta directamente a Lizy Tagliani –más allá del aspecto emocional, nada menor, por supuesto–, sino a los estilistas que acaban de quedarse sin trabajo.

Desde la implementación de la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del COVID-19, las peluquerías del AMBA no lograron reabrir. Y se desconoce cuándo lo harán. Por esta circunstancia el local By Lizy Tagliani Estilistas, ubicado en la calle Vicente López, en Recoleta, debió bajar su persiana definitivamente. Así lo comunicó la propia conductora, quien compartió con sus 4,6 millones de seguidores de Instagram un emotivo video que armó uno de los peluqueros.

“Pronto haremos algo nuevamente…”, les prometió Tagliani –en el escrito que acompaña su posteo– a las cuatro personas que allí trabajaban. Y los alentó: “A no bajar los brazos. Siempre se puede volver a empezar…”. Y si alguien sabe de luchar contra las adversidades, de superar cualquier obstáculo, esa es Lizy.

Cuando la actriz alcanzó la fama, decidió entregarles el 50% de la peluquería a sus empleados para de esta manera asegurar la continuidad del negocio. Pero en abril, apenas un mes después del inicio de la cuarentena, el panorama empezó a complicarse por el alquiler del local: el contrato debía ser renovado y el dueño exigía el dinero. El único camino posible fue el cierre de la peluquería.

“Así concluyeron 12 años de la emblemática peluquería de Lizy Tagliani por causa de la pandemia. Gracias a todos los que nos acompañaron siempre”, puso Agustín, uno de los estilistas, sobre las imágenes del emotivo video que reposteó la conductora.

“Empecé a trabajar de peluquera en el 93 porque sabía que era un oficio en el que iba a poder crecer siendo quien soy –contó Tagliani, tiempo atrás–. Veinticinco años atrás la sociedad no estaba ni moral ni legalmente preparada para semejante travesti… Y al no tener otras posibilidades de trabajo salvo la calle, busqué una ocupación en la que mi forma de ser fuera un plus y no una contra”.

En 2003 Connie Ansaldi puso su cabellera en manos de Lizy. La buena onda entre ellas fue inmediata, y la panelista comenzó a presentarle a otros integrantes del mundo artístico. Así fue como Valeria Gastaldi, Viviana Canosa, Nicole Neumann y hasta Alejandro Sanz confiaron en ella. En esas charlas propias de peluquería, Tagliani desplegaba su carisma innato y aquellas ocurrencias tan características.

“Marcelo Polino, Connie y Dani Grimaldi siempre me decían que tenía que dedicarme a hacer shows. Hasta que hice uno y vinieron a verme. Así empezó todo”. Cuando Santiago del Moro la llevó a Infama en 2013 ya no hubo vuelta atrás: con el Bailando de Marcelo Tinelli, Lizy Tagliani se convirtió en una figura más, como aquellas a las que solía peinar. Ahora es una de las estrellas de Telefe, aunque claro, el camino no fue sencillo: “Al principio no sabía nada –recuerda–, pero al poco tiempo ya hacía de todo. Y hoy la peluquería es mi gran pasión. Porque yo ahí crecí como profesional y como persona”.

Por este presente de pandemia, esas cuatro paredes que vieron el surgimiento de todo un fenómeno televisivo albergarán ahora vaya uno a saber qué clase de negocio. Pero el futuro sigue allí, listo para ser forjado aun en su nueva normalidad. Lizy Tagliani y quienes trabajaron en su peluquería ya lo saben.