Cerró sus puertas la Expo Formosa 2025

La 80ª Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura y Granja – Expo Formosa 2025- cerró sus puertas el pasado domingo por la noche. La misma se concretó en el marco del 90 ° aniversario de la Sociedad Rural de Formosa, entidad organizadora y tuvo lugar del 05 al 07 de septiembre en el predio ferial de Villa del Carmen. Fueron tres jornadas de encuentro entre el campo y la ciudad, con muy buena participación de familias, productores y comerciantes.

El público disfrutó de cabalgatas, parque de diversiones, un increíble partido de pato, nuestro deporte nacional, música y espectáculos de danza en vivo. Gracias a la familia Liborsi y a todos los jugadores que estuvieron EXCELENTES!!! Gracias a los espectáculos brindados por los cuerpos especializados de la policía provincial y a la banda del Regimiento de Infantería de Monte 29. En este encuentro el remate estuvo a cargo de la consignataria don Raúl S.R.L., los productores agropecuarios exhibieron la calidad de sus razas y animales de granja.

El sábado se vivieron momentos muy emotivos con la entrega de placas de reconocimiento a socios fallecidos, el homenaje a la Dra. Ana María Russo por su trayectoria y compromiso, y la distinción a Lorenzo Thomson por 25 años de participación ininterrumpida en la Expo. También se celebró la entrega —por primera vez en el país— de la Certificación en Prácticas Laborales Sostenibles (PLS) a la Sociedad Rural de Formosa, de la mano de la delegada del RENATRE, Karina Vega.

Los desfiles de campeones de la muestra ganadera y de animales de granja, junto a cada remate, fueron de los momentos más esperados y celebrados del fin de semana.

“Un lugar especial merece el reconocimiento al Ateneo de Jóvenes de la Sociedad Rural de Formosa, que colaboró con entusiasmo, responsabilidad y compromiso en cada detalle de la organización, siendo un verdadero motor de apoyo para que la Expo se viva con frescura y energía”, afirmaron los organizadores.

Asimismo, se hace un agradecimiento especial a: todos los stands que acompañaron la muestra; los dueños de animales que hicieron posible la granjita, el stand del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, a a Municipalidad de Formosa por el apoyo en el predio y al Gobierno provincial por garantizar servicios clave como el wifi y el grupo electrógeno”.

También se agradece a la Policía Montada y la División Canes de la Policía de Formosa; Los Bomberos, el servicio de seguridad en el predio y los chicos del servicio de seguridad privada, y al servicio de ambulancia que acompañó durante las jornadas. “A todos, simplemente GRACIAS”.

Si bien la lluvia del domingo por la tarde opacó el cierre, no logró empañar el espíritu festivo ni el valor de este espacio que cada año sigue reuniendo al campo y la ciudad.