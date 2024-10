Cerúndolo a semifinales en Kazajistán

Francisco Cerúndolo se metió de lleno en semifinales del torneo de Almaty (Kazajistán) al imponerse en dos mangas al jugador local Alexander Shevchenko.

El cuarto cabeza de serie se impuso en una hora y cinco minutos de partido, por 6-2 y 6-3, y buscará una plaza en la final ante el canadiense Gabriel Diallo, 118 de la clasificación mundial, que se deshizo del chileno Alejandro Tabilo, por 3-6, 6-3 y 6-4.

No le dio opción alguna al kazajo que busca congraciar a su gente, al que solo permitió una bola de ruptura y la salvó. Además, aprovechó tres de las seis que tuvo, dos en el primer set y la definitiva en el octavo de juego de la segunda.

Ganador este año del torneo de Umag (Croacia), el 31° del ranking mundial disputará su undécima semifinal en el circuito ATP y la tercera de este año tras la de Rio y la del torneo balcánico.

Rafael Nadal y Novak

Djokovic se verán las caras

por última vez en el Six King

El Six King Slam en 2024 no pasará desapercibido en la historia del tenis. ¿La razón? Se dará el último Rafael Nadal (153° del ranking mundial) vs. Novak Djokovic (4°) en el circuito profesional. Las dos leyendas del tenis se medirán en el match por el tercer y cuarto puesto del evento de exhibición.

Esto se debe a que ambos tenistas perdieron en sus respectivos encuentros de semifinales. Nadal ante su compatriota Carlos Alcaraz (2°), en sets corridos, y Djokovic frente a Jannik Sinner (1°), por 6-2, 6-7 (0) y 6-4. Los vencedores, por su parte, jugarán en la final del torneo árabe.

El último duelo entre La Fiera y Nole se dará después de 60 antecedentes en el circuito. El historial le favorece a Novak con 31 triunfos contra 29 del español. El más reciente se dio en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024, con victoria serbia por 6-1 y 6-4.

Sin dudas, estamos hablando de dos de las tres leyendas más grandes de la historia de este deporte (junto a Roger Federer). Para empezar, son los máximos ganadores de Grand Slam en todos los tiempos en caballeros, con 24 para Djokovic y 22 para Nadal y protagonistas de inolvidables partidos en rondas decisivas en todo tipo de certámenes.

The Last Dance de esta histórica rivalidad se llevará a cabo este sábado, 19 de octubre.