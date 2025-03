Cerúndolo buscará los octavos de final en Indian Wells

Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, comienza la segunda semana y los jugadores empiezan a buscar la zona de definición en el desierto californiano con los duelos más relevantes entre los mejores preclasificados, aunque algunos de ellos ya quedaron en el camino.

Mientras que por el lado de las mujeres no hay grandes sorpresas, tal vez la ausencia más llamativa en esta ronda se dé entre los hombres y sea la de Novak Djokovic (se quejó por el pique alto de la pelota). La actualidad de Alexander Zverev lo deja expuesto de cara a sus posibilidades de acceder al liderazgo del ranking.

Entre los 32 tenistas del cuadro masculino aún queda un argentino, Francisco Cerúndolo, quien buscará los octavos de final de Indian Wells, frente al tenista de Países Bajos Botic van de Zandschulp. Javier Frana, capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, estará atento al match que puede servirle como un anticipo de la serie que se disputará en territorio europeo, a mediados del mes de septiembre próximo, por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis.

No hay antecedentes de un cruce entre Francisco (26 años y N° 26 del mundo) y Van de Zandschulp, quien tiene como mejor antecedente esta temporada el haber ganado su tercer partido en el año y nada menos que a Novak Djokovic.

Sin chances de recuperar aún el número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz (segundo preclasificado del certamen) necesita conseguir el título en el Masters, o al menos alcanzar la final, si es que pretende acercarse a Sascha Zverev, para arrebatarle la posición de escolta del líder del escalafón. Del otro lado de la red, tendrá al canadiense Denis Shapovalov (27), quien consiguió grandes progresos desde septiembre del año pasado. En el único enfrentamiento que se cruzaron, el triunfo fue para el murciano, quien venció en Roland Garros, en tres sets corridos.

Ya sin las tres proyecciones juveniles que presentó la ATP para esta temporada (Fonseca, Tien y Michelsen), las miradas comienzan a posarse sobre los nombres de siempre y, entre ellos, aparece el ruso Daniil Medvedev (6), quien ya está instalado en octavos de final.

Con Tommy Paul (11) y Marcos Giron (48) en octavos, otros cuatro jugadores locales estarán buscando avanzar a la siguiente fase. Jenson Brooksby (937), ingresado al Cuadro Principal con ranking protegido, será el primero de ellos en aparecer, cuando ingrese al Estadio 1, con la difícil tarea de vencer al británico Jack Draper (14), quien fuera semifinalista del US Open el año pasado. Si bien hace casi tres años que no se cruzan, el europeo venció en las dos oportunidades en que se midieron. Será la primera en Estados Unidos.

Taylor Fritz (tercer cabeza de serie) enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (30), a quien ya lo venció en las tres ocasiones en que se enfrentaron, incluido el año pasado en este mismo escenario. El trasandino nunca pudo ganarle un set.

Por su parte, Ben Shelton (11) tendrá un áspero compromiso frente al ruso Karen Khachanov (22), con quien nunca ha tenido la oportunidad de medirse en un partido oficial.

El último de los estadounidenses en salir a la cancha será Brandon Nakashima (32), en el Estadio 3. Allí estará cara a cara con el talentoso italiano Matteo Arnaldi. Aunque en los duelos previos figura la paridad 1-1 (Arnaldi ganó en el Round Robin del Next Gen de 2022), Nakashima llega de vencerlo hace 15 días en el torneo de Delray Beach, Estados Unidos.

Pero, no todo será para los más jóvenes, habrá lugar para la nostalgia y para los más veteranos, porque para el cierre del Estadio 2 está programado un match con estilo y cierto aire de magia, garantizada con la presencia del búlgaro Grigor Dimitrov (33 años y 14° preclasificado) y la “Pantera” francesa Gael Monfils (38 años).

En cuanto al Cuadro femenino del WTA 1000, en el que las rusas parecen ser mayoría y con la polaca Iga Switek instalada en los octavos de final, acechando la posición de líder de Aryna Sabalenka (BIE), será una jornada para establecer el nivel de juego de la bielorrusa frente a Lucia Bronzetti (ITA). Lejos en el ranking, la italiana sólo pudo arrebatarle un total de siete juegos, en los dos partidos en que se enfrentaron, y nunca más de tres games por set. Lo que asegura a la número uno como amplia favorita a quedarse con el triunfo.

Las tenistas estadounidenses también tendrán su oportunidad de avanzar. La campeona del Australian Open, Madison Keys, será la primera de ellas en salir a la cancha, en el Estadio 2, para buscar la victoria ante la belga Elise Mertens (28), con un historial que favorece a la jugadora local. Sin embargo, a los dos últimos choques entre ambas se los adjudicó la europea, ganando de manera ajustada, en tres sets. Ambos partidos en territorio estadounidense, con una superficie similar a la que utiliza, hoy, Indian Wells.

Coco Gauff (3) tendrá como rival a la experimentada jugadora griega Maria Sakkari (29), quien la aventaja por 5-3 en los enfrentamientos previos. De hecho, el último de ellos fue en este mismo certamen, con victoria de Maria.

En tanto que Emma Navarro (10) deberá sortear un difícil y parejo compromiso ante Donna Vekic (19), con quien cayó en el único compromiso en el que se vieron las caras. La croata se quedó con la victoria en los octavos de final de Monterrey 2023, en sets corridos.