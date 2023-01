Cerúndolo, el primer argentino campeón en 2023

El zurdo de 21 años logró el primer título del año luego de vencer 4-6, 6-4 y 6-2 al boliviano Murkel Dellien. se consagró en el Challenger de Tigre luego de superar en la final al boliviano Murkel Alejandro Dellien Velasco por 4-6, 6-4 y 6-2.

El máximo favorito del certamen necesitó de dos horas y 39 minutos para vencer en un partido cambiante al boliviano (327º) en el primer encuentro entre ambos en el circuito profesional.

El menor de hermanos Cerúndolo, actual 151º del mundo, coronó así una excelente primera semana del año y se quedó con el primer Challenger de la temporada tras derrotar en el recorrido rumbo a la final al francés Titouan Droguet (286º), al brasileño Thiago Seyboth Wild (418º), al argentino Guido Andeozzi (386º) y al italiano Alessandro Giannessi (262º).

El zurdo de 21 años, campeón del Córdoba Open 2021, se aseguró el regreso al top 150 del ranking ATP: este lunes será el 143º del mundo -llegó a ser 79º en 2021-.

De esta manera el tenis argentino comenzó de la mejor forma el 2023 en los torneos de Challenger, los que le siguen en importancia a los ATP, tras conseguir uno en la primera semana de competencia del año.

Durante el año pasado el tenis argentino logró 23 torneos de Challenger, un nuevo récord absoluto para la categoría para un país en una temporada. El cordobés Pedro Cachín, con cuatro títulos, fue el que más ganó durante el año anterior.

DERROTA PARA CACHIN

Pedro Cachín no tuvo un buen debut en el ATP 250 de Auckland. Con parciales de 6-3 y 6-1, Constant Lestienne (Francia, 30 años, 65°) derrotó a un albiceleste que nunca le encontró la vuelta al partido. Pese a que su rival sufrió algunos problemas físicos y pidió tiempo médico cuando ganaba 4-1 en la primera manga, no fue suficiente como para poder dar vuelta las acciones.

Esta derrota es la quinta consecutiva para Cachín a nivel ATP, ya que no gana desde la primera ronda del ATP 250 de Nápoles en octubre de 2022. En ese entonces había vencido a Adrian Mannarino.

El próximo desafío del oriundo de Bell Ville será el Abierto de Australia, certamen que disputará por primera vez en el main draw. En 2022 ya había debutado en Roland Garros (2ra ronda) y US Open (3ra ronda).