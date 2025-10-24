Cerúndolo y Etcheverry quedaron eliminados del ATP 500 de Viena

Los argentinos no pudieron sostener el nivel frente a rivales top y se despidieron del certamen austríaco, que este viernes definía a sus semifinalistas.

Los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo quedaron eliminados del ATP 500 de Viena tras caer en sets corridos ante rivales de mayor jerarquía. El certamen vienés continuará este viernes con los cuartos de final.

El platense no logró sostener su nivel frente al italiano Lorenzo Musetti y cayó por 6-3 y 6-4, mientras que el porteño fue claramente superado por el kazajo Alexander Bublik por 6-4 y 6-2, lo que dejó sin representantes albicelestes al torneo austríaco.

Etcheverry, ubicado en el puesto 60 del ranking mundial, no consiguió extender su buena racha tras un debut convincente ante el noruego Budkov Kjaer. En los octavos de final enfrentó a Musetti, actual número 8 del mundo, y se topó con un jugador que marcó diferencias desde los primeros juegos. El argentino tuvo oportunidades para quebrar, pero el italiano respondió con precisión en los momentos de mayor presión. Musetti manejó el ritmo del encuentro con su revés cruzado y un saque consistente que desactivó cada intento de recuperación del platense.

Francisco Cerúndolo, por su parte, fue superado sin atenuantes por Aleksandr Bublik con parciales de 6-4 y 6-2. El número uno argentino no logró afirmarse con su servicio y cedió el control del juego desde el inicio. Bublik, ubicado entre los veinte mejores del mundo, aprovechó su potencia y un repertorio de golpes impredecibles para sacar ventaja. Cerúndolo generó algunas oportunidades de quiebre, pero la irregularidad en su devolución y los aces del kazajo impidieron cualquier reacción.