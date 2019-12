Cerutti: «Es una gran alegría estar en el 2° puesto del mundo en mi categoría»

Compartir

Los muy buenos puntos que obtuvo Pablo Cerutti en Miami Beach, lo depositaron nuevamente entre los 2 mejores del ranking de Más 35. En esta nota, el formoseño repasa este logro y enumera las diferencias entre esta categoría y la que se viene para el en el 2020.

“Es una gran alegría estar en el 2° puesto del mundo en mi categoría. El objetivo era estar entre los cinco del mundo y estar en este lugar me genera mucho placer. Esto me da energía para el año que viene pasar a Más 40 con expectativas de hacer bien las cosas. Me toca ser el mejor sudamericano en el Top Ten y creo que es un premio al esfuerzo. Fue una categoría donde jugué 20 torneos y solo perdí 2. Dejó Más 35 con un saldo que es altamente favorable. De unos 50 partidos jugados, solo perdí 2. La verdad es que es un porcentaje muy alto”, contó Cerutti.

“Más 40 es una categoría que me va encontrar como uno de los más jóvenes porque es hasta Más 45. Es una muy buena categoría para jugar, donde son todos extenistas profesionales y donde considero que la parte física es la parte clave. En la parte mental me da un cierto hándicap el hecho de haber ganado dos mundiales, pero sé muy bien que desde lo físico puedo sacar ventaja de ahora en más. En Argentina es más complicado Más 40 que Más 35 y en el resto de Sudamérica es más dura Más 35”, analizó el bicampeón del mundo.

Para cerrar una de las grandes raquetas del Nea puntualizó: “Para el 2020 la idea es poder tener la mayor cantidad de apoyo para poder viajar. Buscar una regularidad económica es clave para poder viajar, sumar puntos, avanzar en el ranking y seguir representado lo mejor posible a Formosa y al país. El calendario lo voy a encarar de acuerdo a eso. Quiero jugar entre 4 y 6 torneos en el próximo año y lógicamente volver a disputar el Mundial”.

TOP TEN MÁS 35

1-Henry Chloi de Canadá con 3000 puntos.

2-Pablo Cerutti de Argentina con 2730 puntos.

3-Mario Enrico de Brasil con 2625 puntos.

4-Andriy Baidikov de Ucrania con 2550 puntos.

5-Luca Serana de Italia con 2425 puntos.

6-Romano Frantzen de Holanda con 2375 puntos.

7-Johan Ahumada de Chile con 2175 puntos.

8-José Sánchez de Luna de España con 2075 puntos.

9-Matthias Schramm de Alemania con 1975 puntos.

10-Jean Baptiste Renault de Francia con 1900 puntos.